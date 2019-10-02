Центр управления городским хозяйством откроется в Москве в 2022 году

Центр управления городским хозяйством создадут в 2022 году в столице, здесь будут использовать "умные" технологии в сфере ЖКХ. Об этом в среду заявил вице-мэр Москвы Петр Бирюков в ходе третьего международного форума "Российская энергетическая неделя".

"Создается Центр управления городским хозяйством. Этот центр буквально через 2,5 года заработает. В нем будут применены самые современные наработки, которые есть в мире", - сказал он.

Бирюков добавил, что Москва опережает другие регионы РФ по уровню цифровизации. Так, технологии позволяют городу сохранять на прежнем уровне потребление воды и тепла, несмотря на ежегодный прирост порядка 9 млн кв. м недвижимости.

"Потребление газа за счет применения "умных" цифровых технологий сократилось за девять лет на 30% с лишним. <…> Операционные расходы по нашим аналитическим компаниям сокращаются примерно на 30%. Когда-то потери на электросетях в Москве составляли 8% с лишним. Сегодня они составляют 5,3%", - отметил заместитель мэра.

Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве со 2 по 5 октября. Это крупнейшее в России ежегодное отраслевое событие, посвященное анализу тенденций мирового топливно-энергетического комплекса. Форум проводится с 2017 года и успел приобрести статус главного события в сфере энергоэффективности не только в России, но и за рубежом. Мероприятие, организаторами которого выступает Минэнерго России при поддержке фонда "Росконгресс", проходит в центральном выставочном зале "Манеж". ТАСС выступает информационным партнером "Российской энергетической недели".