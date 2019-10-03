Александр Новак вручил Международную энергетическую премию "Глобальная энергия"

Сегодня состоялась Торжественная церемония вручения Международной энергетической премии «Глобальная энергия» лауреатам 2019 года. В этом году высокой награды удостоены профессор Фреде Блобьерг (Дания) за развитие интеллектуальной системы управления для возобновляемой энергетики и доктор Халил Амин (США) за вклад в развитие технологии эффективного хранения энергии. Лауреатов наградил Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак. Ученые получили золотые медали премии, а также разделили премиальный фонд в размере 39 млн. рублей.

Награждая лауреатов, Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак отметил:

«Выбор лауреатов этого года очень показателен. Их разработки решают важнейшие инфраструктурные задачи отрасли – вопросы хранения и передачи энергетических ресурсов. Также инновации лауреатов отвечают целям устойчивого развития энергетики, но самое важное они позволяют доносить свет и тепло в дома, а также служат задаче электрификации удаленных уголков мира. Премия «Глобальная энергия» - заслуженная награда за этот большой научный поиск, самоотверженность и стремление сделать мир лучше».

Американский профессор Халил Амин, самый цитируемый в мире ученый в области аккумуляторных батарей, стал лауреатом премии «Глобальная энергия» в номинации «новые способы применения энергии». Доктор Амин является разработчиком передовых материалов и аккумуляторных систем для электромобилей, электроэнергетики, спутников, военной и медицинской промышленности. Технологиями ученого пользуются крупнейшие корпорации мира - создатели бытовой электроники и все производители транспорта с гибридными и электродвигателями. Не так давно ученый разработал новую супероксидную систему аккумуляторов, способную выдавать в пять раз больше энергии по сравнению с литий-ионными батареями. В ходе своей речи Халил Амин призвал мировое сообщество содействовать массовому использованию электромобилей в качестве транспорта будущего. Ученый поблагодарил Международный комитет по присуждению премии «Глобальная энергия» и сказал:

«Работа, за которую я получил сегодняшнюю награду, это скромный вклад в передовые технологии накопления энергии. Надеюсь, что мои усилия помогут ускорить массовую электрификацию транспортных средств за счет увеличения дальности их хода и повышения ценовой доступности. На протяжении своей карьеры я получил много наград, но премия «Глобальная энергия» - самая крупная и престижная из них. Я буду дорожить ею до конца моих дней».

Датский профессор Фреде Блобьерг, широко известен коммерческим внедрением новых концептуальных методов обеспечения надежности силовой электроники для электроэнергетики. Он усовершенствовал технологии приводов с регулируемой скоростью вращения ротора, и сегодня они широко используются в системах отопления, вентиляции и кондиционирования, экономя десятки миллионов долларов в год. Преобразователи профессора Блобьерга снижают себестоимость электроэнергии, вырабатываемой солнечными и ветровыми станциями, одновременно повышая надежность самих генераторов при их интеграции в электросети. В результате растет стабильность функционирования всей энергосистемы, а значит, и других включенных в нее технологических элементов.

«Я начал заниматься силовой электроникой примерно 30 лет назад, и мне сразу стало очевидно, что у разработок в этой сфере есть огромный практический потенциал. Их результаты могут применяться в возобновляемой энергетике, в передаче больших объемов энергии высокого напряжения, в изготовлении приводов с регулируемой скоростью для робототехники, производстве электромобилей, электрических кораблей и других устройств, - отметил Фреде Блобьерг, получив премию. - Хочу поблагодарить Международный комитет по присуждению премии «Глобальная энергия» за то, что он так же, как и я, считает преобразование и обработку электроэнергии с помощью силовой электроники ключевой технологией в деле создания современного и более устойчивого мира».

Напомним, премия «Глобальная энергия» ежегодно отмечает выдающиеся научные исследования и разработки в области энергетики, которые помогают в решении самых острых энергетических проблем. Премия входит в ТОП-99 самых престижных и значимых международных наград по данным Международной обсерватории IREG и является единственной наградой из России в этом списке. В рейтинге престижности Международного конгресса выдающихся наград (ICDA) «Глобальная энергия» находится в категории «мега-премии» – за благородные цели и образцовую практику. С 2003 года лауреатами премии стали 39 ученых из 13 стран: Австралии, Австрии, Великобритании, Дании, Исландии, Канады, России, США, Украины, Франции, Швеции, Швейцарии и Японии.