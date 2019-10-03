Евгений Грабчак: "Министерство энергетики поддерживает консолидацию электросетевого комплекса"

3 октября в рамках деловой программы Российской энергетической недели состоялась панельная дискуссия на тему «Что такое энергетика будущего?». В мероприятии приняли участие представители профильных министерств и ведомств, руководители ведущих электроэнергетических компаний России и мира и ключевые эксперты отрасли.

В ходе дискуссии участники круглого стола постарались дать объективную оценку пути развития энергосистемы России в долгосрочной перспективе, ее переходу на «цифровые рельсы», проанализировали международный прогрессивный опыт на рынках энергоресурсов и технологий.

О целевой картине электроэнергетики будущего рассказал директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Министерства энергетики Российской Федерации Евгений Грабчак. В качестве основных факторов, которые будут определять эффективность ее функционирования, он упомянул необходимость максимальной консолидации сетей.

"Государство, как акционер крупнейшей электросетевой компании, «Россети», заинтересовано в распространении действующих здесь единых высоких принципов качества на весь отечественный сетевой комплекс. Поэтому Министерство энергетики поддерживает процесс консолидации. Нужно выводить отечественный электросетевой комплекс на качественно новый уровень. Создавать современные цифровые платформы, где будут взаимодействовать потребители электроэнергии, производители оборудования и субъекты электроэнергетики - сетевые и генерирующие компании», - подчеркнул Евгений Грабчак.

Член правления – заместитель председателя правления ассоциации «НП Совет рынка» Олег Баркин в своем выступлении отметил, что будущее энергетики надо рассматривать в более далеком горизонте, что связано с тем, что отрасль прежде всего базируется на капиталоемких технологиях. При этом, формировать стратегии ее развития нужно прежде всего с учетом ее ключевой задачи – энергообеспечения деятельности потребителей.

«Сегодня появляются новые технологии производства и передачи электроэнергии. Меняются и требования потребителей: они становятся более чувствительными к стоимости энергии, к мобильности и скорости процессов ее производства и передачи», - отметил Олег Баркин.

Говоря о глобальных отраслевых трендах будущего, он в качестве ключевых упомянул отказ от прямого ценового регулирования, возможность использования потребителями собственных источников генерации, автономизацию электросетевой инфраструктуры.

«Электрические сети попадут в конкурентную среду, так как с развитием новых технологий будет меняться как их структура, так и способы передачи электроэнергии. Для сохранения конкурентоспособности им необходимо оставаться недорогой, удобной и доступной инфраструктурой передачи от генерации потребителю. Это можно обеспечить за счет активного внедрения технологических новаций. В этом отношении показателен опыт компании «Россети», которая сегодня реализует много перспективных пилотных проектов. Эту практику нужно расширять и развивать, создавая условия для их масштабирования и активно привлекая экспертное сообщество», - считает Олег Баркин.

Такая работа уже ведется в сотрудничестве с Фондом «Сколково», о чем рассказал вице-президент, исполнительный директор кластера энергоэффективных технологий Фонда Олег Дубнов: