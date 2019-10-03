Кабмин направит 1,35 млрд рублей на строительство стенда для испытаний СПГ-оборудования

Правительство РФ выделит Росатому из бюджета 1,35 млрд рублей на строительство стендового комплекса по испытаниям технологий и оборудования для средне- и крупнотоннажного производства СПГ. Об этом говорится в протоколе совещания у вице-премьера РФ Дмитрия Козака, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Строительством и эксплуатацией стенда будет заниматься структура Росатома - АО "Нииэфа". Его проектирование должно быть завершено в срок не позднее пяти месяцев с даты заключения соглашения между Росатомом и "Нииэфа", а строительство не позднее 11 месяцев с даты утверждения проектной документации.

Согласно документу, Минпромторг, Минфин и Минэкономразвития должны внести поправки ко второму чтению в Госдуме проекта бюджета РФ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, предусмотрев перераспределение 1,35 млрд рублей в пользу Росатома для последующего их внесения в уставный капитал "Нииэфа" в 2020 году.

Протокол также регламентирует тарифы на проведение испытаний оборудования до 2035 года с возможностью индексации ежегодно, но не более, чем на показатель индекса-дефлятора.

Согласованный с Минпромторгом РФ проект соглашения о строительстве стендового комплекса между Росатомом и "Нииэфа" должен быть представлен для одобрения в правительство РФ до 20 октября.

Глава Росатома Алексей Лихачев 2 октября в кулуарах Российской энергетической недели сообщил журналистам, что госкорпорация и "Нииэфа" определены ответственными за сооружение первого в РФ и третьего в мире испытательного стенда технологий и оборудования для производства средне - и крупнотоннажного сжиженного природного газа (СПГ). На строительство стендового комплекса, помимо Росатома, претендовали Роскосмос, Ростех и "ЦИАМ им. П.И. Баранова".