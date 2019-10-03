Ключевые факторы конкурентоспособности глобальной нефтегазохимии обсудили на площадке "Российской энергетической недели"

В рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя» состоялась сессия «Ключевые факторы конкурентоспособности глобальной нефтегазохимии: смена парадигмы». В обсуждении актуальных вопросов отрасли приняли участие заместитель министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин, директор департамента налоговой и таможенной политики, министерства финансов Российской Федерации, Алексей Сазанов, генеральный директор, председатель правления ООО «СИБУР» Михаил Карисалов, начальник отдела по обзору предложений на энергетическом и инвестиционном рынке, Международного энергетического агентства (МЭА) Тим Гулд, а также представители российского бизнеса и зарубежных компаний, работающих в сфере нефтегазохимии.

Заместитель министра энергетики Павел Сорокин, открывая сессию, подчеркнул, что нефтегазохимия развивается высокими темпами, опережающими рост мировой экономики, и России важно сохранить и улучшить позиции на мировом рынке:

«Наша задача – создать условия, при которых частному инвестору будет выгодно вложить средства в предприятие, производящее продукцию с высокой добавленной стоимостью и экспортным потенциалом, чтобы наш товар присутствовал на рынке. Это также позволит создать рабочие места в регионах и развивать инфраструктуру труднодоступных территорий. Поэтому Минэнерго совместно с Минфином разрабатывают комплекс мер (в том числе, фискальных), которые позволят поддержать всю линейку сырья для нефтехимии. Для того, чтобы сырье не экспортировалось в сыром виде, а запускалось в нефтехимическое производство», - отметил он.

Глава компании «СИБУР» Михаил Карисалов отметил высокий уровень взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, а также представил участникам сессии один из ведущих российских проектов в сфере нефтехимии – «ЗапСибНефтехим», который входит в пятерку крупнейших производств полимеров в мире. Предприятие может производить до 2 млн. тонн. полимерной продукции в год.

«На примере этого проекта хорошо виден мультипликативный эффект от инвестиций – подчеркнул Михаил Карисалов, – 1 доллар, вложенный в нефтехимию, дает прирост в 4 доллара в сопутствующих отраслях. Кроме того, 60% продукции предприятия – работают на импортозамещение».

Оценку перспектив развития отрасли и места России в международном балансе мировой нефтехимической продукции, дал Тим Гулд, эксперт Международного энергетического агентства:

«Потребление нефти в нефтегазохимическом производстве будет расти до 2040 года. Позиции России в этом сегменте усилятся за счет реализации новых проектов, вместе с тем, вырастет и конкуренция, -–нефтехимическое производство активно усиливают США, страны Ближнего Востока, Китай и Индия».

Участники сессии также познакомились с современными технологиями монетизации природного газа, которые реализуют, в том числе в России, представители японской компании «TOYO Engineering Corporation» и обсудили вопросы, связанные с влиянием нефтегазохимического производства на мировую экологию.

Организаторы Российской энергетической недели – Министерство энергетики Российской Федерации и Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Москвы.