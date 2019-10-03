Конференция "Промышленная электротехника и специальные материалы: индустриальные вызовы и технологические прорывы – 2019"

24 октября 2019 года в здании центрального офиса ГК «ССТ» пройдет научно-практическая конференция «Промышленная электротехника и специальные материалы: индустриальные вызовы и технологические прорывы», призванная стать площадкой для диалога экспертов нефтегазовых компаний, технических вузов и инжиниринговых центров.

Главные темы мероприятия — технологическая трансформация нефтегазового комплекса и применение композитных материалов и систем электрообогрева для устойчивого развития Арктики. К участию в работе конференции приглашаются технические специалисты, исследователи и ученые.

Важным фактором устойчивого развития Арктики и эффективной трансформации нефтегазовой отрасли России становится совместная работа над наукоемкими проектами различных структур — бизнеса, государства, проектных институтов и университетов. Научно-практическая конференция «Промышленная электротехника и специальные материалы: индустриальные вызовы и технологические прорывы» призвана стать активатором интеграционных процессов, создать площадку для синергетического эффекта благодаря диалогу промышленности и науки.

Организатором научно-практической конференции выступает Группа компаний «Специальные системы и технологии», крупнейший в России и второй в мире производитель нагревательных кабелей и систем электрообогрева. Соорганизаторами мероприятия являются Национальный исследовательский университет «МЭИ», Академия электротехнических наук РФ и Межотраслевой инжиниринговый центр «Композиты России» МГТУ им. Н. Э. Баумана.

В фокусе конференции находятся четыре глобальные темы:

Технологическая трансформация нефтегазового комплекса России.

Перспективные технологии и решения для арктических проектов.

Композитные материалы для промышленности.

Повышение надежности и энергоэффективности систем электрообогрева.

Спикерами конференции являются ведущие специалисты «Газпрома», «Газпром нефти», Saipem S.p.A., РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, РУДН, НИУ «МЭИ», МИЦ «Композиты России», ГК «ССТ». Эксперты расскажут о технологиях, необходимых российскому топливно-энергетическому комплексу для реализации арктических проектов; о решениях, которые упреждают столкновение льдин с морскими нефтегазовыми платформами; о методах повышения однородности и стабильности свойств композитных материалов; о новых стандартах к сетевым электрическим резистивным нагревателям для объектов, расположенных во взрывоопасных зонах.

Мероприятия и доклады конференции будут интересны для представителей бизнеса, технических вузов, исследователей и ученых, которые интересуются арктическими технологиями, промышленным применением композитных материалов и комплексных систем электрообогрева.

Дата и время: 24 октября 2019 года с 9:00 до 17:40.

Место: Центральный офис ГК «ССТ», г. Мытищи (Колпакова, 44).

Формат участия: Бесплатный с предварительной регистрацией.

Зарегистрироваться на конференцию можно по ссылке.