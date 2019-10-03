Legrand примет участие в совещании главных энергетиков нефтегазового сектора

Группа Legrand, мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий, примет участие в ежегодном совещании главных энергетиков нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий России и СНГ. Мероприятие пройдет с 8 по 11 октября 2019 года и соберет на одной площадке ведущих специалистов научно-исследовательских и проектных институтов, компаний-производителей оборудования и инжиниринговых фирм.

Среди основных тем совещания – построение системы обслуживания и ремонта электрооборудования, организация входного контроля энергетического оборудования и методы его диагностики в процессе эксплуатации, а также нормирование и контроль потребления энергоресурсов на предприятиях. В рамках деловой программы мероприятия 9 октября Legrand проведет двухчасовой круглый стол на тему: «Организация системы обслуживания и ремонта по техническому состоянию электрооборудования на предприятиях нефтепереработки и нефтехимии».

Участие Legrand в одном из ключевых событий отрасли не случайно: компания предлагает широкий спектр решений для промышленного комплекса, в том числе нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий. В ассортимент продукции Legrand для промышленности входят: сухие трансформаторы серии Zucchini, модульные автоматические выключатели, источники бесперебойного питания (ИБП), устройства компенсации реактивной мощности (УКРМ), активные фильтры, металлические моноблочные и сборные шкафы серии Altis, металлические шкафы и щиты серий Atlantic и Atllantic-E, шкафы из армированного стекловолокном полиэстера серии Marina, распределительные щиты и шкафы XL3 , система диспетчеризации и мониторинга EMS CX3 и др. Все решения отличаются надежностью, энергоэффективностью, простотой монтажа и безопасностью эксплуатации.

«Для нас участие в совещании – прекрасная возможность представить Группу Legrand на влиятельном отраслевом мероприятии, пообщаться с ведущими специалистами в сфере энергетики, а также поделиться своим богатым опытом и экспертизой, – отмечает Михаил Бубнов, директор департамента по работе с корпоративными клиентами. - Промышленные решения Legrand пользуются высоким спросом на крупных предприятиях, в том числе в сфере нефтепереработки и нефтехимии. Уже не первый год Legrand становится лучшим иностранным поставщиком электротехнической продукции для НПЗ по версии ежегодного опроса нефтегазовых компаний. Уверены, что у нас состоится интересный и продуктивный диалог».

Помимо дискуссионной части в рамках деловой программы совещания запланирована выставка электротехнических решений для использования на предприятиях нефтеперерабатывающего и нефтехимического секторов промышленности.