Юрий Маневич: "В России созданы все предпосылки, но возобновляемая энергетика нуждается в дополнительной поддержке"

2 октября на полях форума «Российская энергетическая неделя» состоялась сессия «Глобальные вызовы и тренды развития ВИЭ» при участии российских и международных экспертов. Министр энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Фатих Донмез, заместитель Министра энергетики Российской Федерации Юрий Маневич, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по энергетике Валерий Селезнев, управляющий директор Немецкого энергетического агентства (dena) Кристина Хаверкамп, генеральный директор IRENA Франческо Ла Камера, Генеральный директор ГК «Хевел» Игорь Шахрай, генеральный директор АО «НоваВинд» Александр Корчагин и другие участники обсудили особенности национальных программ возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и перспективы российской индустрии возобновляемой энергетики.

Основной упор в обсуждении был сделан на обзоре опыта реализации национальных программ, вызовах настоящего дня и прогнозировании глобальных трендов возобновляемой энергетики. Генеральный директор IRENA Франческо Ла Камера озвучил мнение, что ВИЭ развивается опережающими темпами. Поддерживая своего коллегу, Министр энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Фатих Донмез отметил большой прогресс турецкого энергосектора в «зеленой энергии», чему в значительной мере способствуют инфраструктурные изменения, новые бизнес-модели и механизмы регулирования рынка, а также в значительной степени инициатива частных компаний.

Эксперты отметили, что любое достижение в отрасли – это новый вызов. Развитие генерирующих ВИЭ-технологий рождает вопрос хранения и накопления электроэнергии, требует пересмотра экономических моделей участников рынка, определения гарантий и мотивации инвесторов и финансовых институтов.

Значительную роль государства в развитии «зеленой энергетики» подчеркнула в своем выступлении Кристина Хаверкам. Благодаря поддержке направления ВИЭ в течение последних 20 лет «энергетический переход» в Германии практически завершен, что позволит республике к 2030 году полностью отказаться от угольной генерации.

Заместитель министра энергетики Российской Федерации Юрий Маневич уверен, что ВИЭ сможет потеснить традиционную энергетику, но последняя будет занимать в России основную долю и останется доминирующей.

«Важно, что рынок перестал смотреть на ВИЭ как на источник дополнительной мощности в периоды пиковых нагрузок. Программа поддержки возобновляемой энергетики до 2024 года демонстрирует эффективность. Государство, инвесторы и строители показали себя надежными партнерами в данном проекте. Во второй программе поддержки государство будет рассматривать горизонт до 2035 года и предложит гарантированную доходность для привлечения 400 млрд рублей инвестиций», – пояснил Юрий Маневич.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев обратил внимание на необходимость стратегического подхода в развитии возобновляемой энергетики и отметил важную роль политических процессов. По словам парламентария, закон о микрогенерации - первый шаг, который поможет домовладельцам стать умными потребителями. «Нужно действовать в рамках климатической повестки. ВИЭ - более здоровая технология, она сохраняет здоровье нации. Вопрос сейчас - каким будет энергобаланс», - акцентировал эксперт.

Вопрос энергобаланса в отрасли на сегодняшний остается открытым. Следовательно, экспертам еще не раз предстоит обсудить его.

Организаторы Российской энергетической недели – Министерство энергетики Российской Федерации и Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Москвы.