В России впервые пройдет международный форум по стандартизации

Первый национальный отраслевой форум «Стандартизация-2019» пройдет 10-11 октября в Санкт-Петербурге. Представители власти, бизнеса и общественных организаций из России и зарубежных стран обсудят самые насущные проблемы международной, региональной и национальной стандартизации. Среди тем – запуск пилотного проекта по разработке стандартов ИСО на основе межгосударственных ГОСТ.

Стандартизация должна стать действенным механизмом промышленного и социально-экономического развития страны – особенно в контексте реализации национальных проектов. Стандарты позволяют создавать технологические цепочки, гарантируя соблюдение интересов участников рынка, и, прежде всего, потребителей. Первый профильный форум позволит по-новому взглянуть на национальную модель стандартизации и укрепить диалог между государством, отечественными производителями продукции и отраслевым сообществом

– отметил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Мероприятие подобного масштаба впервые пройдет в России. Форум организован при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и национального органа по стандартизации – Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Представители руководства Росстандарта расскажут о стратегии и формате работы Национального института стандартов.

Одним из главных событий форума станет презентация акселератора Росстандарта, который объединит лучших специалистов системы ведомства по всей стране. Задача его участников – создать новые IT-решения для развития стандартизации. Уже на форуме будет представлен первый цифровой проект акселератора.

Мир меняется стремительно, и технологии искусственного интеллекта, интернета вещей и беспилотного транспорта – сегодня уже реальность, требующая современных подходов и в стандартизации. Корпоративный акселератор способен сделать нашу работу более эффективной и востребованной за счет новых решений и сервисов. Обмен наилучшими практиками между национальной и корпоративной стандартизацией усилит отклик экономики, а для бизнеса станет инструментом повышения конкурентоспособности

– отметил Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.

Эксперты ответят на вопросы:

Когда разработка нацстандартов станет абсолютно безбумажной?

Что готово предложить государство для преодоления барьеров при разработке стандартов малому и среднему бизнесу?

Какие компетенции будут востребованы в стандартизации уже завтра?

В дискуссии ожидается участие замминистра промышленности и торговли Российской Федерации Алексея Беспрозванных, Руководителя Росстандарта Алексея Абрамова, Первого зампредседателя Комитета Государственной Думы Владимира Гутенева, Избранного Президента ИСО Эдварда Ньороге, Члена Коллегии (министра) по техническому регулированию ЕЭК Виктора Назаренко, замруководителя Государственной администрации по стандартизации Китая Гу Баоцзона, руководителя Роскачества Максима Протасова.

Спикерами форума также выступят представители Минэкономразвития России, Правительства Санкт-Петербурга, Общественной палаты РФ и РСПП, Опоры России, Союза машиностроителей, Сколтеха, Крыловского государственного научного центра и многих других организаций. Также приглашены специалисты ведущих промышленных предприятий – флагманов российской экономики.

Участие в мероприятии примут эксперты Международной организации по стандартизации (ИСO) и Международной электротехнической комиссии (МЭК), главы национальных органов по стандартизации зарубежных стран и стран СНГ.

Место проведения:

Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина, г. Санкт-Петербург, Сенатская площадь, дом 3.

Сайт:

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