В "Сколково" выбрали 16 финалистов "Энергопрорыва-2019"

В финал конкурса инновационных разработок в сфере электроэнергетики «Энергопрорыв-2019» вышли 16 команд. В их числе 10 резидентов Фонда «Сколково», а также команда Международной гимназии Сколково.

В 2019 году основной задачей конкурса стал поиск новых российских технологий и бизнес-решений для повышения эффективности работы сетевых компаний, особенно в части цифровизации сетей. По словам экспертов, конкурс 2019 года получился более масштабным, а уровень проектов выше, чем в предыдущие годы.

За место финалиста соревновался 41 участник, 25 из них – проекты резидентов Фонда «Сколково». В состав жюри конкурса вошли представители Министерства энергетики РФ, Фонда «Сколково», ПАО «Россети» и дочерних зависимых обществ (ДЗО), международной группы Enel и НТИ «Энерджинет».

Олег Перцовский, директор по операционной работе Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково»:

«В этом году выросло не только количество проектов (всего заявок поступило более 500), но и, что гораздо важнее, их качество. В ходе отбора проектов как в полуфинал, так и в финал среди членов жюри развернулись жаркие дискуссии. В итоге сотрудники ПАО «Россети» и дочерних компаний, помимо финалистов, решили дополнительно взять в менторство еще несколько проектов, показавшихся им перспективными. Уверен, что через год-два проекты многих из участников нынешнего “Энергопрорыва” пройдут испытания и будут внедрены на сетевых предприятиях».

Победителями полуфинала «Энергопрорыва-2019» стали:

Трек «Технологии прорыва»:

«НПП Марс-Энерго»: многофункциональный эталонный комплекс для проверки и калибровки измерительных каналов на ЦПС на местах эксплуатации;

«Эколайт»: устройство защиты от искрения (УЗИс);

«Лаборатория будущего»: система дистанционного ремонта провода «Канатоход»;

«НитросДэйта Рус»: NitrosBase, высокопроизводительная универсальная российская СУБД;

«Метсбытсервис»: Умная линия, комплекс снятия физических параметров ВЛ и их интерпретации;

«КТ-Беспилотные Системы»: ультрафиолетовый пеленгатор для обнаружения и локализации коронных разрядов на проводах и изоляторах ЛЭП.

Трек «Улучшающие технологии»:

«ТермоЭлектрика»: ТермоСенсор, технология обнаружения перегрева электрооборудования;

«ВизорЛабс»: VisorLabs Health & Safety;

«ЮНИТЕРА Лабс»: цифровые СИЗ «Оптимайзер»;

«АСПМ»: антиобледенительное тонкослойное покрытие для проводов «ФЛУОРА»;

«Т8 Сенсор»: система мониторинга высоковольтных линий по оптическому волокну в ОКГТ/ОКФП;

Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго»: мобильное приложение «Контроль состояния приборов учета и снятия показаний потребления электроэнергии».

Трек «Будущие энергетики»:

Мультиагентный агрегатор управления спросом для разгрузки сетей;

ELMO Predicts – система диагностики и выявления предаварийного состояния оборудования сетей электрораспределения;

Система автоматизированного мониторинга для электросетевого комплекса;

Устройство для автоматической плавки льда на линиях электропередач.

Все финалистам под руководством кураторов из ДЗО ПАО «Россети» разработают дорожные карты реализации проектов и формирования бизнес-кейсов их применения на реальных промышленных объектах ПАО «Россети» и ENEL. Свои результаты финалисты представят в рамках Международного форума «Электрические сети – 2019», который пройдет 3–6 декабря в 75-м павильоне ВДНХ.

Фонд «Сколково» окажет победителям менторскую поддержку по вопросам структурирования и презентации проектов, привлечения финансирования, защиты интеллектуальной собственности и коммерциализации.

Справочная информация

«Энергопрорыв» – ежегодный конкурс инновационных разработок в сфере интеллектуальной электроэнергетики, призванный объединить усилия и знания представителей разных областей науки и техники для создания в России электроэнергетической системы будущего. Организаторами конкурса выступают ПАО «Россети» и Кластер энергоэффективных технологий Фонда «Сколково». Партнеры проекта: Enel и НТИ «Энерджинет». Конкурс проводится при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации и АНО «Агентство стратегических инициатив».

Фонд «Сколково» – некоммерческая организация, созданная по инициативе Президента РФ в сентябре 2010 года. Цель Фонда – создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в областях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические, биомедицинские, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение. На Фонд возложены функции управления Инновационным центром «Сколково», деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим особые экономические условия стартапам, прошедшим специальную внешнюю технологическую экспертизу (сейчас их более 1900). В 2018 году выручка компаний-участников «Сколково» составила 91,9 млрд рублей, совокупная выручка за 9 лет существования проекта достигла 301,1 млрд рублей. В стартапах работает 33 тыс. человек. Запатентовано более 1300 разработок и технологических решений. Важной частью экосистемы «Сколково» является исследовательский университет – Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), созданный и функционирующий при поддержке Массачусетского технологического института. Строительство инфраструктуры ИЦ «Сколково» за счет федерального бюджета завершено (построены Технопарк, Университет, Гимназия, дорожная и инженерная инфраструктура). Введено в эксплуатацию более 600 тыс. кв. м объектов. В ближайшие 3 года эта цифра удвоится.