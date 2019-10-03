В "Сколково" выбрали 16 финалистов "Энергопрорыва-2019"

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3 октября 2019, 12:40
Рубрика: Мероприятия
Метки: СКОЛКОВО, ЭНЕРГОПРОРЫВ-2019
Отрасль: Электроэнергетика
В финал конкурса инновационных разработок в сфере электроэнергетики «Энергопрорыв-2019» вышли 16 команд. В их числе 10 резидентов Фонда «Сколково», а также команда Международной гимназии Сколково.
В 2019 году основной задачей конкурса стал поиск новых российских технологий и бизнес-решений для повышения эффективности работы сетевых компаний, особенно в части цифровизации сетей. По словам экспертов, конкурс 2019 года получился более масштабным, а уровень проектов выше, чем в предыдущие годы.
За место финалиста соревновался 41 участник, 25 из них – проекты резидентов Фонда «Сколково». В состав жюри конкурса вошли представители Министерства энергетики РФ, Фонда «Сколково», ПАО «Россети» и дочерних зависимых обществ (ДЗО), международной группы Enel и НТИ «Энерджинет».
Олег Перцовский, директор по операционной работе Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково»:
«В этом году выросло не только количество проектов (всего заявок поступило более 500), но и, что гораздо важнее, их качество. В ходе отбора проектов как в полуфинал, так и в финал среди членов жюри развернулись жаркие дискуссии. В итоге сотрудники ПАО «Россети» и дочерних компаний, помимо финалистов, решили дополнительно взять в менторство еще несколько проектов, показавшихся им перспективными. Уверен, что через год-два проекты многих из участников нынешнего “Энергопрорыва” пройдут испытания и будут внедрены на сетевых предприятиях».
Победителями полуфинала «Энергопрорыва-2019» стали:
Трек «Технологии прорыва»:
Трек «Улучшающие технологии»:
Трек «Будущие энергетики»:
Все финалистам под руководством кураторов из ДЗО ПАО «Россети» разработают дорожные карты реализации проектов и формирования бизнес-кейсов их применения на реальных промышленных объектах ПАО «Россети» и ENEL. Свои результаты финалисты представят в рамках Международного форума «Электрические сети – 2019», который пройдет 3–6 декабря в 75-м павильоне ВДНХ.
Фонд «Сколково» окажет победителям менторскую поддержку по вопросам структурирования и презентации проектов, привлечения финансирования, защиты интеллектуальной собственности и коммерциализации.
Справочная информация
«Энергопрорыв» – ежегодный конкурс инновационных разработок в сфере интеллектуальной электроэнергетики, призванный объединить усилия и знания представителей разных областей науки и техники для создания в России электроэнергетической системы будущего. Организаторами конкурса выступают ПАО «Россети» и Кластер энергоэффективных технологий Фонда «Сколково». Партнеры проекта: Enel и НТИ «Энерджинет». Конкурс проводится при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации и АНО «Агентство стратегических инициатив».
Фонд «Сколково» – некоммерческая организация, созданная по инициативе Президента РФ в сентябре 2010 года. Цель Фонда – создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в областях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические, биомедицинские, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение. На Фонд возложены функции управления Инновационным центром «Сколково», деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим особые экономические условия стартапам, прошедшим специальную внешнюю технологическую экспертизу (сейчас их более 1900). В 2018 году выручка компаний-участников «Сколково» составила 91,9 млрд рублей, совокупная выручка за 9 лет существования проекта достигла 301,1 млрд рублей. В стартапах работает 33 тыс. человек. Запатентовано более 1300 разработок и технологических решений. Важной частью экосистемы «Сколково» является исследовательский университет – Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), созданный и функционирующий при поддержке Массачусетского технологического института. Строительство инфраструктуры ИЦ «Сколково» за счет федерального бюджета завершено (построены Технопарк, Университет, Гимназия, дорожная и инженерная инфраструктура). Введено в эксплуатацию более 600 тыс. кв. м объектов. В ближайшие 3 года эта цифра удвоится.