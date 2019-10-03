Заместитель главы администрации Липецкой области Илья Тузов и генеральный директор "Россети Центр" Игорь Маковский в рамках форума РЭН-2019 обсудили вопросы развития электросетевого комплекса региона

Сегодня на третьем Международном форуме «Российская энергетическая неделя» заместитель главы администрации Липецкой области Илья Тузов и генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провели рабочую встречу. Стороны обсудили ход реализации дорожной карты соглашения о взаимодействии руководства региона и «Россети Центр» в сфере развития электросетевого комплекса, базисом которой стала Концепция цифровой трансформации.

Как отметил, в ходе встречи глава Игорь Маковский, Липецкая область – регион, где компания реализует мероприятия Концепции цифровой трансформации опережающими темпами.

«Мы проводим масштабные и системные изменения в электросетевом комплексе региона. Важно, что они базируются на самых прогрессивных цифровых технологиях и решениях. Это позволит максимально эффективно с точки зрения сроков и качества решать задачи по обеспечению надежного электроснабжения потребителей Липецкой области, обеспечения ее растущей экономики и развивающейся социальной, коммунальной, жилищной инфраструктуры необходимыми объемами мощности, роста ее инвестиционной привлекательности», - подчеркнул глава компании.

Напомним, уже на первом этапе реализации Концепции цифровой трансформации «Россети Центр» планирует ввести в Липецкой области в опытную эксплуатацию все ее ключевые пилотные проекты: Единый центр управления сетями, «Цифровой РЭС», «Цифровая подстанция», «Цифровой электромонтер». Кроме того, на базе липецкого филиала компания реализует проект по созданию опытного образца уникального беспилотного летательного аппарата, способного не только без участия человека осуществлять облет воздушных линий, но и анализировать полученные данные с помощью нейронных сетей и элементов искусственного интеллекта. В общей сложности в течение пяти лет компания планирует направить на внедрение цифровых технологий и систем управления электросетевым комплексом Липецкой области порядка 1,7 млрд рублей.