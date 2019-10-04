Александр Новак: “Россия и Армения имеют многолетний опыт партнерства в сфере энергетики”

"На полях" Международного форума “Российская энергетическая неделя” Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак встретился с Министром территориального управления и инфраструктур Республики Армения Суреном Папикяном.

Россия и Армения имеют многолетний опыт партнерства в сфере энергетики, работа по линии которой поддерживается на уровне руководства стран, отметил Александр Новак.

“1 октября Президент Российской Федерации Владимир Путин и Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян провели в Ереване переговоры на полях Высшего Евразийского экономического совета. Между Россией и Арменией отчетливо прослеживается обоюдная заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних отношений, углублении интеграционного сотрудничества”, - отметил Министр.

По его словам, контакты с Арменией поддерживаются не только в двустороннем, но и во многостороннем форматах, прежде всего, в рамках Электроэнергетического Совета СНГ и ЕАЭС.

“Совместно с коллегами из Армении ведем работу по формированию общих рынков газа, нефти, нефтепродуктов и электроэнергии ЕАЭС. Россия осуществляет стабильные поставки в республику ряда энергоресурсов”, - подчеркнул Александр Новак.

Параллельно, добавил Министр, в сфере электроэнергетики продолжается проработка возможности объединения энергосистем России, Грузии, Армении и Ирана в рамках проекта создания энергокоридора «Север-Юг».

По итогам встречи Александр Новак и Сурен Папикян подписали Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов в Республику Армения от 2 декабря 2013 года, предусматривающий отмену временного периодического таможенного декларирования нефтепродуктов. Подписание документа обеспечит Армении стабильные поставки энергоресурсов из России.