ЕС инвестирует € 46 млн в модернизацию энергосистемы Чешской Республики

ЕС инвестирует более € 46 млн из Европейского фонда регионального развития (European Regional Development Fund) в проект модернизации и расширения ПС 400/110 кВ Кочин (Kočín) в Чехии.

Модернизация и расширение узловой ПС Кочин, которые планируется завершить в ноябре 2023 г., позволят повысить энергетическую безопасность, уменьшить риск отключений электроэнергии и обеспечить доступ к энергии из ВИЭ из соседних стран.

Кроме того, реализация данного проекта будет содействовать реализации в Чехии двух других проектов, входящих в европейский Список проектов общего интереса (PCI), а именно: обеспечит возможность подключения второй цепи к действующей одноцепной ВЛ 400 кВ Кошин – Прештице (Kočín – Preštice) протяженностью 117 км; и строительства новой двухцепной ВЛ 400 кВ Кошин – Мировка (Kočín – Mírovka) протяженностью 120 км.

Реализация проектов строительства второй цепи ВЛ Кошин – Прештице и ВЛ Кошин – Мировка позволит усилить Основной коридор электрических соединений между севером и югом в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе (Priority Corridor for north-south electricity interconnections in Central-Eastern and South-Eastern Europe), расширив доступ потребителей к ВИЭ-генерации, главным образом, ветровой из Германии и солнечной из Италии, в целях минимизации выбросов парниковых газов в стране.

Информационно-аналитический ресурс Global Transmission