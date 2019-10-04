3 октября в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя» состоялась панельная сессия «ТЭК будущего: технологические решения для городов и регионов». В обсуждении актуальных вопросов настоящего и будущего энергетической инфраструктуры городов приняли участие заместитель Министра энергетики Российской Федерации Юрий Маневич, заместитель мэра г. Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, управляющий директор, старший партнер BCG Фердинанд Варга, президент, председатель правления ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, генеральный директор ООО «Данфосс» Михаил Шапиро.

По словам Петра Бирюкова, на сегодняшний день руководство города видит четыре основных вызова развития энергетического комплекса Москвы: потребность жителей в росте качества сервисов и услуг, цифровизация инфраструктуры и сервисов, устаревание и износ инфраструктуры, растущее потребление энергоресурсов. В ответ на вызовы столица существенно модернизировала энергетическую инфраструктуру.

«Москва еще шесть лет назад занимала 186-е место по условиям для бизнеса, а сегодня мы вошли в первую десятку. Москва входит в пятерку самых освещенных столиц мира. Это говорит о том, что мы постоянно работаем, развиваем систему архитектурно-художественной подсветки и наружного освещения. При этом количество осветительных приборов выросло в 1,5 раза за последние девять лет, а количество потребляемой электроэнергии сократилось в 1,3 раза», – отметил Петр Бирюков.

Он сообщил, что сегодня в столице объем потребляемого газа сократился примерно на 30% за счет применения новых технологий.

«Таких примеров много. Все это делается во благо москвича, во благо сокращения оплаты за жилищно-коммунальные услуги, и, если говорить о нашей перспективе, то она очень масштабна. Мы хотим сегодня перейти на систему цифровизации, начиная от потребителя и заканчивая производителем тех или иных ресурсов. Если говорить о том, что сделано за последние годы, это и полное сокращение аварийности в тепло-, водо-, электро-, газосетях – за счет системных ремонтов, модернизации тех или иных систем. Если в целом по стране идет износ сетей, то в Москве каждый год на 2,5% идет их обновление. Такие решения позволяют нам говорить о том, что Москва является примером не только для российских городов, но и для всего мира. Москва сегодня является лидером в вопросах производства и потребления ресурсов», – подчеркнул заместитель мэра.

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Юрий Маневич сказал, что министерство внимательно наблюдает за лучшими практиками российских городов, направленных на обеспечение интересов потребителя (в том числе и за Москвой, которая идет в этом рейтинге в первых рядах), и поддерживает нововведения в развитии энергетической инфраструктуры путем внедрения изменений в нормативно-правовую базу. Это касается и тарифного регулирования, и современных технологий, и создания механизмов доступности к энергетической инфраструктуре.

Он подчеркнул, что энергетическая отрасль развивается с учетом мировых тенденций: появляются новые технологии, возобновляемые источники энергии, накопители.

«Прорывные технологии в электроэнергетике рано или поздно приведут к переходу энергетики на новый технологический базис. „Энергетическая революция“ изменит наше привычное видение. Развитие возобновляемых источников энергии и накопителей энергии, гибридных и электромобилей, сетевых технологий (активно-адаптивные сети, распределенная генерация, „энергетический интернет“ и т. п.), энергоэффективных технологий в домах (с нулевым потреблением, „умный дом“, „умный город“) уже сейчас находятся на разных стадиях развития и распространения», – отметил Юрий Маневич.

Тему распространения новых технологий и устройств в отрасли ЖКХ, которые за последние десять лет коренным образом изменили жизнь людей, продолжил Михаил Осеевский. Он рассказал, что сегодня организация внедряет несколько технологий в работу управляющих компаний: цифровую инфраструктуру для «умной квартиры», систему «умный дом» с автоматизированной передачей показаний использования ресурсов, организацией системы видеонаблюдения, „умными“ домофонами и шлагбаумами. Имеет хорошие перспективы система дистанционного проведения общедомовых собраний через мессенджеры.

«Цифровые технологии – ядро надежного энергоснабжения горожан. Москва – лидер в сфере дистанционного управления системами энергоснабжения и эти решения можно продвигать в регионы», – отметил глава Ростелекома.

По мнению генерального директора ООО «Данфосс» Михаила Шапиро, в Москве высокие стандарты для новых зданий. Даже если сразу не выстроена система цифрового управления ресурсами, она может быть легко внедрена позже. В ходе нового строительства закладываются средства, которые позволяют сделать учет тепла поквартирным. Житель сможет увидеть, сколько тепловой энергии он расходует, и оптимизировать свое потребление, тем самым сокращая расходы и способствуя энергосбережению.

«В любом городе огромное количество источников теплоснабжения. Мы хотим выстроить систему, которая позволит оптимизировать подачу тепла с учетом погодных условий и сможет координировать действия оператора по использованию того или иного источника теплоснабжения», – поделился планами Михаил Шапиро.

Фердинанд Варга в своем выступлении отметил, что Москва – уникальный город, имея в виду ее размеры, современные и эффективные решения, которые принимаются здесь.

«Сегодня в Москве применяется лучшая система теплоснабжения, которая основана на применении экологичного топлива – газа. Это отражается в тех трендах, к которым следует стремиться: энергоэффективность и экологичность, развитие IT-технологий, правильное управление работой системы ЖКХ для предоставления населению качественных услуг. Требуется продолжать двигаться вперед и быть готовыми к новым вызовам. Будущее – за сплоченной „бесшовной“ кооперацией, позволяющей предоставить максимально эффективные услуги потребителям», – считает эксперт.

Организаторы Российской энергетической недели – Министерство энергетики Российской Федерации и Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Москвы.