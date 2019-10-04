IEK GROUP и LEDEL приглашают на международную выставку "Дорога" – встречаемся в Екатеринбурге!

Хотите побывать на международной специализированной выставке «Дорога», где встречаются профессионалы транспортной отрасли? Тогда приглашаем вас в Екатеринбург — выставка пройдет с 16 по 18 октября в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Поехали?

Ежегодно в выставке «Дорога» принимают участие свыше 140 государственных учреждений, более 200 российских и зарубежных отраслевых компаний. Сильное сообщество специалистов гарантирует успех в реализации самых амбициозных проектов. В 2019 году большое внимание будет уделено старту национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», направленного на совершенствование дорожной инфраструктуры в 83 субъектах РФ в течение ближайших 6 лет.

В этом году на выставке «Дорога» IEK GROUP представит бренды IEK и LEDEL. На совместном стенде посетители смогут ознакомиться с современными решениями для улично-дорожного освещения от LEDEL®, а также для строительства и реконструкции дорог различного назначения от IEK®: металлическими кабеленесущими системами, двустенными гофротрубами ПНД, оборудованием и линейной арматурой для СИП, кабельными муфтами, металлическими и пластиковыми шкафами и боксами.

Будем рады встрече в МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО», павильон 2, стенд 2D-2.

Для посещения мероприятия необходима предварительная регистрация на сайте doroga2019.ru.