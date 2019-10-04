Индустриальный парк появится в Протвине. Там создадут новые рабочие места и современное производство

В городском округе Протвино появится индустриальный парк. Для этого в собственность наукограду передано 10,3 гектара федеральной земли. Об этом сообщила пресс-служба Минмособлимущества Московской области.

Передача земли в собственность округу состоялась благодаря взаимодействию Минмособлимущества и Росимущества.

«Переданный земельный участок поставлен на кадастровый учет, что позволит вовлечь землю в хозяйственный оборот», — сообщил министр имущественных отношений региона Владислав Коган.

Ранее земля находилась в пользовании Государственного научного центра Российской Федерации — Института физики высоких энергий. Зампред правительства Московской области Вадим Хромов уточнил, что в ближайшее время администрации муниципалитета предстоит оформить земельный участок в собственность и изменить ее назначение.

«Создание индустриального парка позволит сформировать в Протвине несколько сотен новых рабочих мест и увеличить налоговые отчисления в местный бюджет, что безусловно положительно повлияет на социально-экономическое развитие округа», — сказал Вадим Хромов.

По словам зампредседателя правительства региона, на территории протвинского индустриального парка запланировано разместить высокотехнологичные производства.

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Протвино Альберт Колотовкин рассказал, что для создания на территории муниципалитета индустриального парка была проведена работа совместно с Министерством инвестиций и инноваций Московской области.

«В настоящий момент мы будем делать планировку этого участка, строить инженерные сети, сооружения, дорожную инфраструктуру и искать потенциального инвестора, который сможет у нас разместиться на данной территории для производственного развития. Мы будем ориентироваться на высокотехнологичное производство», — заключил Альберт Колотовкин.

360tv.ru