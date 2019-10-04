На РЭН-2019 лидеры отрасли обсудили экологическую трансформацию энергетического рынка

3 октября 2019 года в рамках Российской энергетической недели прошла панельная сессия «Партнерство Россия – Евросоюз: возможности для обеспечения экологической трансформации энергетического рынка». В дискуссии приняли участие мировые лидеры энергетического сектора и отраслевые эксперты, в том числе – председатель правления Ассоциации европейского бизнеса (АЕВ) президент по России и СНГ Schneider Electric Йохан Вандерплаетсе, генеральный директор ПАО «Энел Россия» Карло Палашано Вилламанья, президент ВР в России Дэвид Кэмпбелл, вице-президент российской делегации Total SA Франсуа Борджиа, Президент Siemens в России Александр Либеров, генеральный директор ПАО «Юнипро» Максим Широков. От Министерства энергетики Российской Федерации в дискуссии принял участие заместитель Главы отраслевого ведомства Антон Инюцын. Модератором встречи выступил председатель комитета по энергетике Ассоциации европейского бизнеса (АЕВ) Эрнесто Ферленги.

Спикеры обсудили современные тренды в энергетической повестке, в частности взаимодействие стран и бизнеса на волне экологической трансформации мировой энергетической сферы. В фокус участников встречи попали вопросы ответственности мировых корпораций за освоение энергетических ресурсов, партнерство стран ЕС и России в сфере экологических практик, баланс между «зеленой энергетикой» и инновациями.

«Россия сегодня является одним из ведущих поставщиков энергетических ресурсов в мире. Мы видим колоссальный нереализованный потенциал для сотрудничества, для совместных инвестиций и будем продолжать работать над его реализацией. Важная грань партнерства – выйти на экологические проекты и технологии, которые мы могли бы совместно реализовать на международном пространстве», – отметил заместитель министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын.

Одна из центральных ветвей дискуссии была посвящена тому, как инновации европейских энергетических компаний помогут отечественному энергетическому сектору трансформироваться в современной экологической парадигме.

«Быстро реализуемым способом повышения эффективности производства электроэнергии в России может быть модернизация электростанций путем газотурбинной надстройки существующих паросиловых блоков, что означает переход с паросилового цикла на комбинированный. «Сименс», совместно с партнерами, внедрил такое решение, например, на Киришской ГРЭС в России. В долгосрочной перспективе будет увеличиваться доля возобновляемых источников энергии, таких как энергии ветра, солнца и воды. Это, наряду с электрификацией транспорта, создает новые вызовы для энергетических сетей. Они должны иметь достаточную мощность для более быстрого и гибкого распределения электроэнергии и контроля ее потоков посредством цифровых технологий, а также реализовывать потенциал избыточных мощностей. Например, путем использования систем накопления и хранения электроэнергии или преобразования энергии в такие высокоэнергоемкие химические вещества, как водород», – заявил президент «Сименс» в России Александр Либеров.

Участники встречи отметили, что глобальная энергетическая система в ближайшем будущем будет сильно отличаться от существующей за счет широкого внедрения возобновляемых источников энергии, внедрения культуры осознанного энергопотребления, применения цифровых технологий в отрасли.

Организаторы Российской энергетической недели – Министерство энергетики Российской Федерации и Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Москвы.