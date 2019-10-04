На финишной прямой: урайские энергетики завершают подготовку к зиме

В филиале «Урайские электрические сети» компании «Россети Тюмень» завершается выполнение производственной программы 2019 года по техническому обслуживанию и ремонту энергооборудования. Всего на ремонтную кампанию выделено более 87 миллионов рублей.

Работы выполнялись как собственными силами, так и с привлечением подрядных организаций. В рамках подготовки к зиме в зоне ответственности филиала отремонтировано 370 км воздушных линий электропередачи. На подстанциях произведён капитальный ремонт двух силовых трансформаторов и трёх выключателей напряжением 110 кВ. Заменены на новые в связи с истёкшим сроком эксплуатации 5 конденсаторов связи, 8 разъединителей, 12 трансформаторов тока и 4 трансформатора собственных нужд.

Успешное и своевременное выполнение ремонтной кампании направлено на качественную подготовку электросетевого комплекса ХМАО-Югры к прохождению осенне-зимнего периода, когда нагрузка на электрические сети существенно возрастает.

«За счёт выполненных ремонтов мы повышаем качество работы высоковольтного оборудования в осенне-зимний период, что важно для электроснабжения социально-значимых объектов Урая, Югорска, Кондинского и Советского районов. Нам важно реализовать все мероприятия ремонтной кампании строго в срок, чтобы исключить вероятность технологических нарушений в период максимума нагрузок», - прокомментировал заместитель главного инженера по эксплуатации филиала «Урайские электрические сети» Эдуард Мусин.

К слову, все капитальные ремонтные работы энергетики уже завершили, а технологическое обслуживание оборудования будет продолжаться непрерывно на протяжении всего года.