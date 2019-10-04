Нефтегазовая отрасль способна стать якорным заказчиком цифровых технологий

Во второй день Российской энергетической недели состоялась панельная сессия «Цифровая трансформация нефтегазовой отрасли: новые возможности для государства и бизнеса» при участии заместителя Министра энергетики Российской Федерации Павла Сорокина.

Ведущие российские нефтегазовые компании ТЭК начали активное внедрение «умных технологий». Уже сегодня их применение позволяет повысить точность геологоразведки и бурения скважин, сократить количество ошибок при проектировании и эксплуатации промышленных объектов, заранее предупреждать о возможном выходе оборудования из строя. Все это уже открывает дополнительные возможности для повышения конкурентоспособности и эффективности производственных и бизнес-процессов за счет оптимизации активов и сокращения себестоимости наиболее затратных составляющих.

«Нефтегазовая отрасль способна стать реальным локомотивом IT-сектора и якорным заказчиком цифровых технологий. Нефтегазовая сфера – это 2 трлн руб. потенциальных инвестиций в цифровизацию и 300 млрд руб. ежегодных затрат на закупку персонального обеспечения и информационных технологий. Российские компании активно инвестируют в цифровые решения для сохранения своей конкурентоспособности на мировом рынке. За счет технологий можно ускорить процессы в два раза, операционную эффективность – до 30%. Сформирована рабочая группа „Цифровой нефтегаз“, целью которой является формирование стержня трансформации бизнес- и технологических процессов. В первую очередь нужно оценить существующие практики, сформировать образ будущего, определить барьеры развития и приоритетные проекты. Уже сформулированы более 40 инициатив, которые будут реализовываться дальше. Именно бизнес – двигатель этого процесса, без бюрократических барьеров и с реальной практической пользой. Мы видим будущее в том числе в отраслевых техзаданиях по лучшим мировым практикам и взаимном принятии стандартов цифровой трансформации. Этот процесс способен дать максимальную монетизацию ресурсной базы с сохранением преимуществ для конкурентоспособности на мировом рынке», – отметил заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин.

Эксперты отрасли сошлись во мнении, что для наиболее полного раскрытия потенциала цифровой трансформации нефтегазового сектора и получения системного эффекта от внедрения цифровых технологий для всей отрасли необходима консолидация усилий бизнеса и власти.

«Необходимо консолидированное мнение индустрии о первостепенных шагах. Изменение бизнес-процессов – ключевая задача. Бизнес должен быть владельцем технологии или продукта, а не просто его заказчиком. Тогда цифровой продукт становится реальным активом. „Газпром нефть“ строит цифровую нефтяную компанию, управляемую на основе данных и цифровых двойников. Мы убеждены, что для успешной реализации цифровой трансформации необходимо развитие поддерживающих элементов, внутренних центров цифровых компетенций, а также разработка единой корпоративной импортоопережающей цифровой платформы», – рассказал директор по цифровой трансформации ПАО «Газпром нефть» Андрей Белевцев.

Большое внимание эксперты уделили необходимости развития технологий в нефтегазовой отрасли на базе отечественных технологий – беспилотных летательных аппаратов, искусственного интеллекта, Big Data, Machine Learning, дополненной реальности и других.

«Важна скорость и стоимость цифровых проектов. Нужно стремиться к локализации: российские ученые и IT-специалисты могут создавать необходимое ПО. Нужно работать с университетами, ставить им задачи, создавать рабочие группы. Для того, чтобы внедрять технологии быстрее, подойдет диверсифицированный подход – создание микросервисов», – рассказал заместитель генерального директора по цифровому развитию ПАО «Татнефть» Виталий Гатауллин.

Организаторы Российской энергетической недели – Министерство энергетики Российской Федерации и Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Москвы.