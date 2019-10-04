Парфенчиков рассказал о двух новых предприятиях, зарегистрированных на ТОСЭР "Надвоицы"

Резидентами территории опережающего социально-экономического развития «Надвоицы» стали еще две компании – одна из них займется производством для металлургии, вторая – информационными технологиями.

Об этом написал на свой странице в Фейсбуке глава Карелии Артур Парфенчиков. По его словам, Минэконмразвития России включил в перечень резидентов ТОСЭР «Надвоицы» ООО «КЮ Дата центр» и ООО «Надвоицкий карборундовый завод».



«Дата центр» реализует на территории поселка Надвоицы проект по созданию информационной и цифровой инфраструктуры, необходимой для использования современных машинных алгоритмов («Центр обработки данных»). «Надвоицкий карборундовый завод» займется проектированием и организацией производства металлургического карбида кремния (карборунд) из шунгитового сырья Зажогинского месторождения (п. Толвуя)», - рассказал глава Карелии.

Металлургический карбид кремния используется для плавки металла на металлургических предприятиях.

Ранее о намерении использовать заонежский шунгит сообщил еще один резидент ТОСЭР «Надвоицы» - ООО «Надвоицкий завод ТДМ». Компания планирует производство микрошунгита в качестве добавки для производства строительных материалов.

О создании дата-центра ранее сообщала пресс-служба правительства Карелии. Этот объект планируется использовать для размещения серверного и сетевого оборудования и предоставления информационных услуг.



Кроме ООО «Надвоицкий завод ТДМ» статус резидентов ТОСЭР «Надвоицы» приобрели ООО «Русский Радиатор», и ООО «Спецкрой».

В соответствии с законодательством, резиденты ТОР освобождаются от уплаты налогов на имущество организации и земельного налога. Это дает возможность предприятиям направить сэкономленные средства на свое развитие.

«Расширение видов экономической деятельности территории опережающего развития «Надвоицы» - это не только инвестиции в нашу республику, но и создание новых рабочих мест, которых ждут в Сегежском районе», - добавил глава Карелии.

Фото: Николай Смирнов/ИА "Республика"

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