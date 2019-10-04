Россети Сибирь: в цифровизации энергетики используем отечественное оборудование

Определены направления по развитию цифровой инфраструктуры компании «Россети Сибирь» с использованием решений в области информационных технологий на базе отечественных программно-аппаратных платформ.

3 октября на площадке Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) в Москве генеральный директор компании «Россети Сибирь» Павел Акилин и генеральный директор российской многопрофильной компании – разработчика автоматизированных систем, платформообразующего программного обеспечения и средств защиты информации «Информационная внедренческая компания» (ИВК) Григорий Сизоненко подписали соглашение о сотрудничестве в области развития цифровой энергетики в регионах присутствия Россети Сибирь.

В частности стооны определили основные направления развития цифровой инфраструктуры энергокомпании с использованием отечественных программных продуктов. И это – лишь один из элементов сотрудничества в рамках комплексного проекта по созданию за Уралом цифрового района электрических сетей (РЭС). Проект рассчитан на три года и предполагает инвестиции в размере 318 млн рублей. Пилотным объектом выбран Емельяновский РЭС Красноярского филиала Россети Сибирь. В проекте принимают участие отечественные разработчики системного и прикладного ПО, а также аппаратных средств. Полученный опыт планируется тиражировать на другие объекты энергокомпании.

Глава Россети Сибирь Павел Акилин выразил уверенность в плодотворной совместной работе энергетиков с ИВК.

- Для нас очень важно сотрудничество с ИВК в части импортозамещения: беря на вооружение новые технологии в области развития цифровизации, мы отдаем предпочтение российским операционным системам для корпоративных программно-технических комплексов и технологических систем. Речь идет об автоматических системах контроля и учета электроэнергии «Пирамида Сети», и об автоматизированных диспетчерских системах управления, и об отечественном оборудовании цифровых подстанций, – отметил Павел Акилин.

- Объекты критической инфраструктуры должны строиться на российских программных и аппаратных средствах, – подчеркнул Григорий Сизоненко, – В текущей геополитической обстановке необходимо максимально снизить риски контроля инфраструктуры этих объектов из-за рубежа, обусловленные применением импортного ПО и вычислительной техники. Связующим звеном всех элементов ИТ-инфраструктуры служит операционная система. Мы горды тем, что помогаем формировать технологически независимый фундамент энергетической отрасли России.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» проходит со 2 по 5 октября в Центральном выставочном зале «Манеж». Это площадка для обсуждения основных вызовов, с которыми сталкивается энергетический сектор экономики, и актуальных проблем развития; для демонстрации перспектив российского топливно‑энергетического комплекса и реализации потенциала международного сотрудничества в сфере энергетики.