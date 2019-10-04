В Карабаше наладят выпуск анодов

На АО «Карабашмедь» продолжится инвестиционный проект по модернизации химико-металлургического комплекса. После установки и запуска трех новых 150-тонных конвертеров на заводе внедрят дополнительное звено технологической цепочки - производство анодов. В них впервые в истории Карабаша будут выплавлять «чистовую» медь с минимальным содержанием примесей.

Для этого на месте демонтированных конвертеров старого образца построят две анодные печи со сдвоенной карусельной разливочной машиной. Первые аноды «Карабашмедь» выдаст в 2021 году, сообщает пресс-служба РМК.

Технология огневого рафинирования позволит карабашским и кыштымским металлургам повысить эффективность действующей схемы производства ме­ди. Расплав из конвертеров будут на­прямую загружать в анодные печи, ми­нуя этап производства слитков черно­вой меди. А конечным продуктом про­изводства станут медные аноды, кото­рые будут отправлять для электролиза катодной меди на КМЭЗ. В настоящее время завод «Карабашмедь» поставляет в Кыштым слитки черновой меди, кото­рые приходится повторно расплавлять перед рафинированием.

Мощность анодного производства со­ставит 265 тысяч тонн анодов в год. Что­бы ее обеспечить, в металлургическом цехе установят четвертый современный конвертер емкостью уже 180 тонн штей­на. Увеличение объемов выпуска меди закономерно требует дальнейшего рас­ширения сернокислотного производ­ства, поскольку в процессе плавки бу­дет образовываться больше отходящих газов металлургических агрегатов. Поэтому параллельно с проектированием и монтажом новых металлургических объектов на «Карабашмеди» начнут возводить второй сернокислотный цех. В настоящее время технические специа­листы разрабатывают генеральный план цеха и ведут переговоры о поставке оборудования.

Сернокислотный цех №2 будет ор­ганизован по аналогии с действующим сернокислотным цехом. На заводе пла­нируют ввести его в эксплуатацию в 2021 году.

«Запуск новых производственных объектов будет способствовать улучшению социально-экономической обстановки в Карабаше. На заводе появятся дополнительные рабочие места. Уже сегодня мы обсуждаем план подготовки необходимых специалистов на базе предприятия и специализированных учебных заведений», - прокомментировал генеральный директор АО «Карабашмедь» Андрей Ханжин.

"Карабашский рабочий"