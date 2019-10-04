В Карабаше наладят выпуск анодов

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4 октября 2019, 17:30
Рубрика: Производство
Метки: МЕДЬ, КАРАБАШМЕДЬ, РМК
Отрасль: Металлургия
На АО «Карабашмедь» продолжится инвестиционный проект по модернизации химико-металлургического комплекса. После установки и запуска трех новых 150-тонных конвертеров на заводе внедрят дополнительное звено технологической цепочки - производство анодов. В них впервые в истории Карабаша будут выплавлять «чистовую» медь с минимальным содержанием примесей.
Для этого на месте демонтированных конвертеров старого образца построят две анодные печи со сдвоенной карусельной разливочной машиной. Первые аноды «Карабашмедь» выдаст в 2021 году, сообщает пресс-служба РМК.
Технология огневого рафинирования позволит карабашским и кыштымским металлургам повысить эффективность действующей схемы производства меди. Расплав из конвертеров будут напрямую загружать в анодные печи, минуя этап производства слитков черновой меди. А конечным продуктом производства станут медные аноды, которые будут отправлять для электролиза катодной меди на КМЭЗ. В настоящее время завод «Карабашмедь» поставляет в Кыштым слитки черновой меди, которые приходится повторно расплавлять перед рафинированием.
Мощность анодного производства составит 265 тысяч тонн анодов в год. Чтобы ее обеспечить, в металлургическом цехе установят четвертый современный конвертер емкостью уже 180 тонн штейна. Увеличение объемов выпуска меди закономерно требует дальнейшего расширения сернокислотного производства, поскольку в процессе плавки будет образовываться больше отходящих газов металлургических агрегатов. Поэтому параллельно с проектированием и монтажом новых металлургических объектов на «Карабашмеди» начнут возводить второй сернокислотный цех. В настоящее время технические специалисты разрабатывают генеральный план цеха и ведут переговоры о поставке оборудования.
Сернокислотный цех №2 будет организован по аналогии с действующим сернокислотным цехом. На заводе планируют ввести его в эксплуатацию в 2021 году.
«Запуск новых производственных объектов будет способствовать улучшению социально-экономической обстановки в Карабаше. На заводе появятся дополнительные рабочие места. Уже сегодня мы обсуждаем план подготовки необходимых специалистов на базе предприятия и специализированных учебных заведений», - прокомментировал генеральный директор АО «Карабашмедь» Андрей Ханжин.