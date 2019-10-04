В Казани улучшат телерадиовещание и проложат 410 км оптоволоконных кабелей связи

Проектом генплана Казани заложено усовершенствование трех радиостанций и прокладка 410 км оптоволоконных кабелей в рамках строительства магистральной телефонной канализации. Об этом на пресс-конференции в мэрии рассказала главный инженер проекта – Валентина Веткина из Института Генплана Москвы.

«Проводное вещание намечается обеспечить по цифровой сети центральных усилительных станций за счет строительства 11 таких станций», – отметила спикер.

Усовершенствование же трех радиостанций необходимо для улучшения качества телерадиовещания, уточнила Веткина.

ТИ