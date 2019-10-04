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Инвестиции (проекты)

В Казани улучшат телерадиовещание и проложат 410 км оптоволоконных кабелей связи

В Казани улучшат телерадиовещание и проложат 410 км оптоволоконных кабелей связи

4 октября 2019, 10:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ВОЛС
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 

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Проектом генплана Казани заложено усовершенствование трех радиостанций и прокладка 410 км оптоволоконных кабелей в рамках строительства магистральной телефонной канализации. Об этом на пресс-конференции в мэрии рассказала главный инженер проекта – Валентина Веткина из Института Генплана Москвы.

«Проводное вещание намечается обеспечить по цифровой сети центральных усилительных станций за счет строительства 11 таких станций», – отметила спикер.

Усовершенствование же трех радиостанций необходимо для улучшения качества телерадиовещания, уточнила Веткина. 

ТИ

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