Александр Новак и Михаил Котюков провели "Диалог на равных" в рамках Молодёжного дня РЭН-2019

5 октября Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак и Министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков провели «Диалог на равных» с молодыми специалистами, школьниками и студентами в рамках Молодежного дня Международного форума «Российская энергетическая неделя».

По словам Александра Новака, такой формат позволяет лучше узнать потребности будущих и начинающих работников отрасли.

«Я рад тому, что вы здесь сегодня - студенты, школьники из разных уголков страны. Знаю, что здесь присутствуют также молодые специалисты и студенты из других стран. Спасибо, что вы сегодня с нами», - сказал Министр энергетики.

Александр Новак напомнил, что Международный форум «Российская энергетическая неделя» проходит в третий раз. Крупнейшее отраслевое мероприятие собрало рекордное количество участников – более 10 тысяч человек.

«Представители более 80 стран приняли участие в нашем Международном форуме, порядка двухсот руководителей компаний, более 20 министров из разных стран. Это говорит о том, что форум набирает обороты, он становится международной площадкой, на которой обсуждаются мировые проблемы, тренды топливно-энергетического комплекса», - подчеркнул Министр энергетики.

Александр Новак выразил уверенность, что встречи с молодежью будут способствовать развитию кадрового потенциала, появлению в отрасли молодых, образованных и стремящихся в будущее специалистов.

«Опубликован моложёный прогноз развития энергетики, и я сильно удивлен, что там практически все, о чем мы говорили, отражено – добавить нечего. Молодежь четко понимает, куда движется ТЭК и что для этого нужно», - подчеркнул Министр энергетики.

Михаил Котюков отметил, что с каждым годом на встрече с министрами в рамках РЭН присутствует все больше молодых людей.

«Энергетика для России - одна из приоритетнейших отраслей. Вопросы развития ТЭК сегодня имеют формат национальных задач и приоритетов», - сказал Министр науки и высшего образования.

Организаторы Российской энергетической недели – Министерство энергетики Российской Федерации и Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Москвы.