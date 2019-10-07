"Росэнергоатом" запустил проект цифровой подстанции на базе распределительного устройства Ленинградской АЭС

В Концерне «Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») стартовал проект «Цифровая подстанция. Цифровое распределительное устройство как часть схемы выдачи мощности АЭС». В качестве пилотной площадки проекта выбрано открытое распределительное устройство ОРУ-330 кВ Ленинградской АЭС.

Цель проекта – получение опыта эксплуатации оборудования цифровой подстанции, отработки технологии и получения данных по надежности и экономической эффективности.

«Основная задача проекта цифровой подстанции – это изучение возможностей повышения надежности работы электрической части АЭС, получение опыта работы с цифровыми измерительными трансформаторами, цифровой релейной защитой. Нам предстоит оценить экономический эффект от перехода на цифровые распределительные устройства и запустить тиражирование этой технологии на другие объекты при условии получения положительного опыта в пилотном проекте. В результате будет создан новый продукт – цифровая подстанция, с коммерческим потенциалом как внутри страны, так и за рубежом», – отметила директор департамента цифровой энергетики и коммерческого диспетчирования «Росэнергоатома» Любовь Андреева.

В качестве первого шага реализации проекта в «Росэнергоатоме» будут подготовлены технические требования к модернизации ОРУ для включения в техническое задание на разработку документации на реконструкцию ОРУ-330 кВ Ленинградской АЭС.

В дальнейшем мероприятия по реализации проекта будут включены в дорожную карту по разработке проектной документации для комплексной модернизации ОРУ-330 кВ и в Дорожную карту по замене выключателей, трансформаторов напряжения и устройств РЗА на ОРУ-330 кВ Ленинградской АЭС.

Окончание реализации проекта запланировано в 2021-2022 годах.

АО «Концерн Росэнергоатом» – ведущее предприятие Электроэнергетического дивизиона Госкорпорации «Росатом». Концерн является крупнейшей генерирующей компанией в России и 2-й в мире по объему атомных генерирующих мощностей. В его состав входят все 10 атомных станций России, которые наделены статусом филиалов, а также предприятия, обеспечивающие деятельность генерирующей компании. В общей сложности на АЭС России в эксплуатации находятся 35 энергоблоков суммарной установленной мощностью 29,1 ГВт.