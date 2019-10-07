Выставка промышленного оборудования из Китая в третий раз откроет свои двери 29-31 октября в Экспоцентре!

На московской площадке соберутся 150 китайских производителей промышленного оборудования, чтобы продемонстрировать свои достижения представителям различных отраслей производства и бизнеса из России и зарубежных стран. В 2019 году участники выставки представят:

Электротехническое и энергетическое оборудование;

Оборудование легкой промышленности;

Насосы и клапаны, трубопроводную арматуру;

Станки;

Строительную технику.

В рамках деловой программы выставки пройдет III Российско-китайский форум машиностроения и инноваций, который ежегодно собирает представителей правительственных структур и крупного бизнеса России и Китая, специалистов в различных отраслях промышленности. Во время специальных сессий и круглых столов участники форума обсудят проблемы и перспективы развития экономического, торгового и промышленного сотрудничества двух стран.

На протяжении 3 дней работы выставки для посетителей и участников China Machinery Fair 2019 будет работать Единый Консультационный Центр, компании-участники которого помогут разобраться в вопросах логистики и таможенного оформления, финансирования ВЭД и других аспектах сотрудничества с зарубежными партнерами.

Выставку организует Министерство коммерции Китайской Народной Республики, исполнитель – Департамент развития торговли Министерства коммерции КНР. Со-организаторами выступают Китайская торговая палата по импорту и экспорту машинного оборудования и электроники, Муниципальное народное правительство городского округа Веньчжоу, Комитет Китайского совета по содействию международной торговле провинции Цзянсу, Комитет Китайского совета по содействию международной торговле района Пудун (Шанхай), Комитет Китайского совета по содействию международной торговле провинции Сычуань, Мессе Франкфурт Шанхай. Официальный оператор выставки и деловой программы в России – Мессе Франкфурт РУС.