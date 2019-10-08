ЕС выделил € 40 млн на проект электрического соединения Молдова – Румыния

ЕС предоставит инвестиционный грант в размере € 40 млн на проект строительства электрического соединения Молдова - Румыния. Общая стоимость проекта составляет € 270 млн.

Ранее проект получил кредит в размере € 160 млн от Европейского банка реконструкции и развития (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD) и Европейского инвестиционного банка (European Investment Bank, EIB) в равных долях; а также кредит в размере $ 70 млн от Всемирного банка (World Bank).

В рамках проекта ЕС будет софинансировать строительство 600 МВт вставки постоянного тока (ВПТ) на преобразовательной подстанции (ППС) Вулканешты (Vulcanesti); а Всемирный банк – строительство новой ВЛ 400 кВ между г. Вулканешты на юге Молдовы и столицей страны Кишиневом; модернизацию и расширение подстанций в Кишиневе и Вулканешты; а также модернизацию систем диспетчеризации и учета электроэнергии.

Новое соединение обеспечит Молдове возможность для импорта электроэнергии из энергосистем стран-членов ENTSO-E и создаст условия для интеграции Молдовы в объединенную энергосистему Европы, а, кроме того, позволит диверсифицировать источники энергии и значительно повысить стабильность, безопасность и надежность энергоснабжения, что является необходимым условием экономического развития страны. Проект строительства соединения Молдова – Румыния будет реализован в период 2019-2024 гг.

Информационно-аналитический ресурс Electric Energy Online