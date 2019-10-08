Федор Опадчий рассказал участникам РЭН-2019 о ключевых процессах трансформации энергетики с точки зрения системных операторов крупнейших энергосистем мира

Заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС», вице-президент международной Ассоциации системных операторов крупнейших энергосистем GO15 Федор Опадчий принял участие в работе международного форума «Российская энергетическая неделя», который проходил в Москве 2-5 октября. В своем докладе на сессии «Траектория развития энергосистем: глобальный взгляд», организованной при поддержке CIGRE, он представил участникам дискуссии позицию GO15 по наиболее значимым вопросам цифровой трансформации энергетики.

Федор Опадчий отметил, что значение и влияние вызовов, которые несет эпоха 3D (Decarbonization, Decentralization, Digitalization), значительно отличается между разными энергосистемами.

«Мы знаем примеры энергосистем, в которых децентрализация и использование возобновляемых источников энергии достигли значимых объемов – в отдельные часы 100% потребления обеспечивается выработкой ВИЭ, но также существуют и энергосистемы, активно развивающие традиционную крупную, в том числе угольную, генерацию для решения задач покрытия роста электропотребления». Направления и скорость изменений в энергосистемах разных государств мира значительно отличаются друг от друга», - сказал вице-президент GO15.

При этом он подчеркнул, что страны – лидеры в развитии ВИЭ и распределенной генерации являются бесценными носителями опыта и знаний о том, как меняются технические задачи управления энергосистемами в период глобальной энергетической трансформации.

Заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС» рассказал участникам дискуссии о действующей в России программе поддержки ВИЭ.

«Объемы поддержки лимитированы Правительство определило максимальные объемы поддержки по типам ВИЭ-генерации, и речь идет о нескольких процентах в общих объемах баланса ЕЭС России. Однако, по результатам отборов проектов ВИЭ, которые должны быть введены в работу до 2025 года, мы видим, что в большинстве своем новые мощности будут сконцентрированы в ОЭС Юга. И если все эти проекты будут реализованы, установленная мощность ВИЭ в ОЭС Юга составит до 20% от пиковой нагрузки, что ставит перед нашей энергосистемой весь спектр вопросов, с которым уже сталкиваются страны с большой долей ВИЭ», - отметил Федор Опадчий.

Одной из таких стран является США. Так, в Калифорнии в настоящее время доля ВИЭ в покрытие баланса в отдельные часы превышает 70 %. Этот тип генерации характеризуется недостаточно хорошо прогнозируемой выработкой, что обуславливает необходимость поиска дополнительных ресурсов для регулирования работы энергосистемы. Помимо необходимости наличия в энергосистеме регулировочных способностей как таковых, крайне важной становится проблема достаточной скорости такого регулирования.

«В энергосистемах, где доля распределенной солнечной генерации становится значительной, критически меняется профиль нагрузки, и вместо дневного максимума в средние часы наблюдается провал потребления из большой энергосистемы. При этом, к вечернему максимуму, когда потребление максимально, а выработка солнечных станций резко снижается, происходит быстрый набор мощности, скорость которого сама по себе представляет большую проблему. Более того, мы знаем, что ВИЭ-генерация использует инверторы для подключения к энергосистеме, а это означает снижение в ней естественной инерции, что является очень серьезным вызовом к устойчивости энергосистем», - сказал заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС».

Федор Опадчий добавил, что интеграция большого количества ВИЭ требует развития сетевой инфраструктуры, и тезис о том, что увеличение доли ВИЭ-генерации приведет к снижению роли энергосистемы и в том числе магистральных сетей, не соответствует действительности. Большая энергосистема способна не только передавать электроэнергию от генератора потребителю, но и предоставляет определенный набор сервисов, без которых невозможно обеспечить надежность и экономичность энергоснабжения потребителей. В числе таких сервисов – непрерывность электроснабжения, возможность оптимизации нагрузки различных типов электростанций, поддержание частоты и напряжения, обеспечение пусковых токов, возможность многосторонних сделок и функционирования рынков. По мнению системных операторов – членов GO15 потребность в этих сервисах и свойствах, которые способна обеспечить только большая энергосистема, со временем будет лишь возрастать.