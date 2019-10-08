Hengtong развивает поставки на европейский рынок оптоволокна

С 23 по 25 сентября в Дублине, Ирландия, прошла 45-я Европейская конференция оптической связи ECOC 2019. Это - крупнейшее отраслевое событие в Европе и ключевое место встречи для более чем 1500 ученых и исследователей из учреждений и компаний по всему миру.

Hengtong Group представила на выставке свои продукты и решения, продемонстрировав всесторонние возможности группы компаний в области исследований и разработок, производства и доставки, которые привлекли обширную аудиторию потребителей из Франции, Германии, Израиля, Италии, Великобритании и других стран и регионов.

Лидером Европы с точки зрения развития сетей 5G является Великобритания. Услуги 5G уже введены в коммерческое применение операторами по всей стране. С ускорением процесса развертывания и коммерциализации сети 5G другие европейские страны также начинают развивать свою активность в этом направлении. Распространение 5G неизбежно приведет к росту спроса на оптическое волокно в Европе. Учитывая потенциальный рыночный спрос, Hengtong представила семь высокотехнологичных продуктов и решений в области связи на этой выставке, включая микро кабель с наддувом, FTTx, FTTH, трансатлантические коммуникации, оптоволокно, кабель адаптированный к передаче энергии по интеллектуальной сети, ODN и квантовые полупроводники

Являясь поставщиком комплексных услуг и решений, компания Hengtong активно исследует новые отрасли, такие как: коммуникационные технологии нового поколения, полупроводниковые чипы, цифровая экономика и многие другие. Уделяя особое внимание области сетей оптической связи, исследованиям и разработкам новых продуктов, использующих технологию 5G. Так, новые решения компании значительно ускорят скорость сети для удовлетворения потребностей рынка в скорости и интеграции, а также обеспечат более быстрое и более эффективное сетевое соединение, будут способствовать развитию и модернизации оптических коммуникаций.