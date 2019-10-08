НИК В5 РНК СИГРЭ "Релейная защита и автоматика" принял участие в Симпозиуме СИГРЭ в Китае

RusCable Review №14 и Insider Digest №143:
8 октября 2019, 13:00
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, НИК B5
Отрасль: Электроэнергетика
С 20 по 25 сентября в городе Чэнду (Китай) состоялся Международный симпозиум CIGRE Chengdu-2019 «На пути к активным и надежным цифровым сетям, интегрированным в распределительные электрических сети и электрические сети сверхвысокого напряжения», организованный Международным Советом по большим электрическим системам высокого напряжения (CIGRE). В Симпозиуме приняли участие генеральный секретарь CIGRE Филипп Адам, руководители и представители международных комитетов В3 «Подстанции и электроустановки», В5 «Релейная защита и автоматика», С1 «Планирование развития энергосистем и экономика», С3 «Влияние энергетики на окружающую среду», С6 «Активные системы распределения электроэнергии и распределенные энергоресурсы», D2 «Информационные системы и телекоммуникации».
Представители НИК В5 РНК СИГРЭ приняли участие в работе сессий, рабочих групп и проведении обучающих семинаров, а также в техническом визите на преобразовательную подстанцию 500 кВ Tanjiawan, объединяющую электрические сети переменного и постоянного тока, и гидроэлектростанцию Zipingpu.
НИК В5 РНК СИГРЭ представил на симпозиуме CIGRE Chengdu-2019 шесть российских докладов:
В период проведения Симпозиума состоялась рабочая встреча руководителя НИК В5 РНК СИГРЭ А.В. Жукова и руководителя международного комитета В5 CIGRE Rannveig Loken (Норвегия), на которой обсуждались вопросы подготовки и проведения Международной конференции и выставки «Релейная защита и автоматика энергосистем – 2020» в период 26 – 28 мая 2020 года в Москве.