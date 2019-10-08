НИК В5 РНК СИГРЭ "Релейная защита и автоматика" принял участие в Симпозиуме СИГРЭ в Китае

С 20 по 25 сентября в городе Чэнду (Китай) состоялся Международный симпозиум CIGRE Chengdu-2019 «На пути к активным и надежным цифровым сетям, интегрированным в распределительные электрических сети и электрические сети сверхвысокого напряжения», организованный Международным Советом по большим электрическим системам высокого напряжения (CIGRE). В Симпозиуме приняли участие генеральный секретарь CIGRE Филипп Адам, руководители и представители международных комитетов В3 «Подстанции и электроустановки», В5 «Релейная защита и автоматика», С1 «Планирование развития энергосистем и экономика», С3 «Влияние энергетики на окружающую среду», С6 «Активные системы распределения электроэнергии и распределенные энергоресурсы», D2 «Информационные системы и телекоммуникации».

Представители НИК В5 РНК СИГРЭ приняли участие в работе сессий, рабочих групп и проведении обучающих семинаров, а также в техническом визите на преобразовательную подстанцию 500 кВ Tanjiawan, объединяющую электрические сети переменного и постоянного тока, и гидроэлектростанцию Zipingpu.

НИК В5 РНК СИГРЭ представил на симпозиуме CIGRE Chengdu-2019 шесть российских докладов:

«Требования к организации систем релейной защиты сети при применении высокотемпературных сверхпроводящих токоограничивающих устройств для снижения уровней токов короткого замыкания в сети 110 кВ и выше» А.В. Жуков, О.В. Токарева, О.С. Панин, Р.Л. Байбеков (АО «СО ЕЭС»), М.Е. Мойзых (ЗАО «СуперОКС»);

«Интеграция распределенной возобновляемой генерации в энергосистему со слабыми протяженными электрическими связями» А.В. Жуков (АО «СО ЕЭС»), А.С. Герасимов, А.Н. Смирнов, Е.С. Суворов (АО «НТЦ ЕЭС»).

«Резервная защита взаимосвязанной сети с помощью распределенных измерений» К.И. Апросин, Ю.В. Иванов, М.А. Порозков (ООО «Прософт-Системы»);

«Центр безопасности операций (SOC) в рамках ситуационной осведомленности» В.Г. Карантаев (ПАО «Ростелеком-Солар»);

«Совершенствование распределенных систем защиты и автоматики на основе данных СВИ» А.В. Жуков, Д.М. Дубинин (АО «СО ЕЭС»), А.В. Мокеев (ООО «ИЦ ЭнергоСервис»);

Применение мультиагентных технологий для создание интеллектуальных цифровых подстанций на примере распределенной системы управления режимом работы сетей по напряжению и реактивной мощности» А.А. Волошин, Е.А. Волошин (НИУ «МЭИ»).

В период проведения Симпозиума состоялась рабочая встреча руководителя НИК В5 РНК СИГРЭ А.В. Жукова и руководителя международного комитета В5 CIGRE Rannveig Loken (Норвегия), на которой обсуждались вопросы подготовки и проведения Международной конференции и выставки «Релейная защита и автоматика энергосистем – 2020» в период 26 – 28 мая 2020 года в Москве.