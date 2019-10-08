Опубликована деловая программа Международного форума "Электрические сети-2019"

Организационный комитет Международного форума «Электрические сети» утвердил деловую программу МФЭС-2019. В нее традиционно включены пленарное заседание, панельные дискуссии, круглые столы, презентации инновационных проектов и стартапов, деловые встречи и переговоры.

Основная тематика мероприятий соответствует ключевой теме Форума – «Цифровая трансформация: новые возможности для регионов и инвесторов». К обсуждению будут предложены вопросы цифровых изменений в регионах и привлечения инвестиций на инновационные преобразования в отрасли.

Одна из ключевых дискуссий будет посвящена экономическим стимулам внедрения цифровых технологий в сетях. В рамках отдельных сессий будут обсуждаться вопросы кибербезопасности, развитие электротранспорта и зарядной инфраструктуры как неотъемлемой составляющей электросетевого комплекса будущего, применение технологий искусственного интеллекта в энергетике, развитие правового регулирования, импортозамещение и многое другое.

В третий день форума традиционно пройдет научно-практическая конференция «Релейная защита и автоматизация энергосистем». Важной темой обсуждения станет задача по обеспечению устойчивого и надежного функционирования электросетевого комплекса в период цифровых изменений, решение которой во многом определяют системы РЗА.

Большое внимание будет также уделено российским стартапам и венчурным компаниям, работающим в области в электроэнергетики. На МФЭС-2019 они представят свои экспозиции в формате отдельной кейс-зоны и смогут презентовать свои инновационные проекты напрямую экспертам в области инвестиций.

В мероприятиях примут участие лидеры энергетической отрасли - представители органов власти, руководители крупнейших сетевых и генерирующих компаний, средств массовой информации, производители оборудования и технологий, а также бизнесмены, эксперты, ученые, общественные деятели. Модераторами выступят известные журналисты, эксперты, представители научного сообщества и общественные деятели.

В состав Организационного комитета форума входят Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, Председатель Комитета Государственной Думы по энергетике Павел Завальный, генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский и другие.

Организатором форума является компания «Россети». Форум пройдет с 3 по 6 декабря 2019 года в Москве, в 75 павильоне ВДНХ. С программой форума можно ознакомиться на сайте: www.expoelectroseti.ru