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За рубежом

Производитель топливных ячеек Bloom Energy выходит на перспективный морской рынок

Производитель топливных ячеек Bloom Energy выходит на перспективный морской рынок

8 октября 2019, 11:15
Рубрика: За рубежом
Метки: Bloom Energy, СПГ
Отрасль: Электроэнергетика Транспорт Электротехника 

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Американская компания Bloom Energy Corp. (BE, NYSE) заключила партнерское соглашение с Samsung Heavy Industries — одним из крупнейших судостроителей в мире. Это партнерство может означать скорую экспансию Bloom Energy на новый рынок, где у компании хорошие перспективы для роста.

Bloom Energy разрабатывает и производит топливные ячейки, которые вырабатывают электроэнергию из природного газа. Ранее Ffin.ru отмечал, что выход на рынок силовых установок для морских судов — закономерный этап развития Bloom Energy. Многие судоходные компании уже оснащают свои суда силовыми установками, работающими на сжиженном природном газе, так как это топливо дешевле и экологичнее. Следующим этапом может быть замена двигателей внутреннего сгорания на топливные элементы. Это может произойти быстро, так как судовые дизели стоят очень дорого, и решениям Bloom Energy проще конкурировать на море, чем на земле, где у потенциальных клиентов обычно есть доступ к дешевой энергии из центральных электросетей.

Сотрудничество с Samsung Heavy Industries — важный шаг для Bloom Energy. Samsung разрабатывает газовую силовую установку S-Fugas для танкеров-газовозов. Это существенно сократит стоимость перевозки сжиженного природного газа (СПГ) и одновременно повысит безопасность танкеров.

Кроме того, мировое судоходство производит до 3% техногенных выбросов углекислого газа, и сокращение использования морально устаревших дизелей может стать частью стратегии перехода многих компаний на более чистые виды топлива. Поскольку морские суда являются частью логистики крупных ретейлеров, процесс внедрения новых технологий может пойти быстро, и Bloom Energy может стать бенефициаром этого тренда.

ffin.ru

Компания: NYSE

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