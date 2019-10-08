"Техмаш" поставит электротехническую аппаратуру в Крым, Сибирь и Кузбасс

Новосибирский НИИ электронных приборов концерна «Техмаш» Госкорпорации Ростех подписал первые контракты на поставку своей новой продукции гражданского назначения – электротехнического оборудования. Общая сумма контрактов составила 35 млн рублей.

Предприятие заключило пять контрактов на поставку электротехники с энергетическим компаниями Сибири, Кузбасса и Крыма. Это первые крупные контракты института на продукцию для гражданского сектора экономики, заключенные в рамках диверсификации производства.

Первые партии вакуумных выключателей с блоками управления и реклоузеров планируется поставить уже в четвертом квартале 2019 года.

Как отметил управляющий директор НИИЭП Амир Алямов, выполнение данных заказов является безусловным успехом для предприятия.

«Несмотря на то, что общая сумма контрактов для НИИЭП относительно небольшая, для нашего оборонного предприятия это существенный опыт работы на высококонкурентном рынке гражданской продукции. В ближайшее время мы рассчитываем заключить контракты с энергокомпаниями Сибири и Крыма на проведение опытной эксплуатации наших реклоузеров. Надеюсь, что наша наукоемкая продукция займет достойное место в российской энергетике, – сказал Амир Алямов.

Производство коммутационного оборудования является совместным проектом НИИЭП и компании «Астер Электро», реализация которого может существенно повысить надежность энергоснабжения.