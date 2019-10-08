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Мероприятия

УНКОМТЕХ приглашает посетить XXIV Белорусский энергетический и экологический форум в Минске

УНКОМТЕХ приглашает посетить XXIV Белорусский энергетический и экологический форум в Минске

8 октября 2019, 10:45
Рубрика: Мероприятия
Метки: УНКОМТЕХ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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С 8 по 11 октября 2019 г. в Минске при поддержке Министерства энергетики Республики Беларусь будет проводиться XXIV Белорусский энергетический и экологический форум.

В рамках форума пройдут международные специализированные выставки, в числе которых "Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро", "Oil&Gas Technologies", "Атомэкспо-Беларусь", "ЭкспоСвет", "Водные и воздушные технологии", "ЭкспоГород" и XXIV Белорусский энергетический и экологический конгресс.

На форуме участники представят современное оборудование и технологии для производства и распределения электрической и тепловой энергии, автоматизированные системы, энерго- и ресурсосберегающие технологии.

Ежегодно форум становится уникальным местом встреч энергетиков и экологов Беларуси и зарубежья, способствуя тем самым расширению сотрудничества, обмену передовыми разработками.

Приглашаем Вас посетить стенд УНКОМТЕХ № А15 на выставочной экспозиции форума.

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Компания: ООО "ТД "Ункомтех"

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