УНКОМТЕХ приглашает посетить XXIV Белорусский энергетический и экологический форум в Минске

С 8 по 11 октября 2019 г. в Минске при поддержке Министерства энергетики Республики Беларусь будет проводиться XXIV Белорусский энергетический и экологический форум.



В рамках форума пройдут международные специализированные выставки, в числе которых "Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро", "Oil&Gas Technologies", "Атомэкспо-Беларусь", "ЭкспоСвет", "Водные и воздушные технологии", "ЭкспоГород" и XXIV Белорусский энергетический и экологический конгресс.



На форуме участники представят современное оборудование и технологии для производства и распределения электрической и тепловой энергии, автоматизированные системы, энерго- и ресурсосберегающие технологии.



Ежегодно форум становится уникальным местом встреч энергетиков и экологов Беларуси и зарубежья, способствуя тем самым расширению сотрудничества, обмену передовыми разработками.



Приглашаем Вас посетить стенд УНКОМТЕХ № А15 на выставочной экспозиции форума.