Утвержден график вывода из эксплуатации старейшей действующей французской АЭС Фессенхайм

Государственный секретарь Франции по вопросам экологии и сопутствующим вопросам переходного периода определил двухэтапный график закрытия АЭС Фессенхайм (Fessenheim): первый PWR-реактор* мощностью 880 МВт прекратит работу к концу февраля 2020 г., а второй PWR-реактор также мощностью 880 МВт – к концу июня 2020 г.

Закрытие старейшей во Франции АЭС является частью предвыборных обещаний, данных во время президентской компании 2012 г. – остановить АЭС Фессенхайм к концу пятилетнего президентского срока (к маю 2017 г.) и сократить долю ядерной генерации в общем объеме генерации с более чем 75% (в настоящее время) до 50% к 2025 г.

Однако задержка с вводом в эксплуатацию нового энергоблока с EPR-реактором** мощностью 1 650 МВт, сооружаемого на площадке АЭС Фламанвиль (Flamanville), побудили власти страны отложить остановку АЭС Фессенхайм, чтобы совместить ее с запуском 3-го энергоблока АЭС Фламанвиль (в настоящее время ожидается в конце 2022 г.).

При этом сокращение доли атомной генерации до 50% уровня было перенесено на 2035 г. в соответствии с новым Законом о достижении углеродной нейтральности энергетики и климата к 2050 г. (Energy and Climate act on carbon neutrality by 2050).

Информационно-аналитический ресурс Enerdata

* PWR (Pressurized Water Reactor) – корпусной водо-водяной энергетический реактор

** EPR (European Pressurized Reactor) –европейский реактор третьего поколения.