В Дании зафиксирована рекордная суточная выработка ВЭС

15 сентября 2019 г. стало первым днем, когда выработка ВЭС превысила уровень потребления электроэнергии в Дании. Об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные датским системным оператором Energinet.

Первые в этом году сильные осенние ветры пронеслись по Дании в выходные дни с 13 по 15 сентября. Повышенная ветровая активность привела к нескольким рекордам. Так, впервые объем электроэнергии, выработанной ветровыми турбинами в течение 24-х часов, на 30% превысил общий объем потребления электроэнергии в Дании, при этом избыток выработанной электроэнергии продавался в другие страны.

15 сентября (между 2 и 3 часами утра) выходная мощность ветровых турбин на 60% превышала мощность, востребованную датским энергорынком, тем самым был побит рекорд от 9 июня 2019 г., когда выходная мощность ветровых турбин превысила суммарную мощность нагрузки датских потребителей на 52%.

Официальный сайт Energinet