Испанская фирма Refractaris занята строительством солнечных щитов для термосолярных (солнечных) электростанций, пишет портал helioscsp. В провинции Кордова функционирует ее уникальный завод по выпуску зеркал для солнечных ферм, причем, предприятие заслуженно стало эталоном в международном секторе солнечной тепловой технологии.

Примечательно, что в последние годы 95% солнечных щитов термосолярных электростанций (ТСЭС), использующихся в мире, были изготовлены на заводе в Кордове. Благодаря блестящим достижениям и сильному инженерному составу, фирма стала лидером в солнечном секторе. Сегодня без ее консультаций и продукции не проектируется ни один объект солнечной энергетики.

В последние два года Refractaris разработал проекты ТСЭС в ОАЭ, Чили и Китае. Строительство последней — китайской — термосолярной станции завершилось 20 сентября. Пуск в эксплуатацию ТСЭС стал важной вехой в истории испанской фирмы, отмечает генеральный директор Refractaris Антонио-Мария Пино. Успех своей организации он объясняет «титаническими» усилиями, приложенными на этапах проектирования, монтажа и отладки термосолярной электростанции в китайском Хайси (провинция Цинхай), который расположен недалеко от Тибета.

Новая термосолярная электростанция LuNeng Haixi обладает мощностью 50 МВт, ее башня достигает 190 м в высоту и снабжена хранилищем электроэнергии на 12 часов. Такой масштаб энергообъекта гарантирует местным жителям устойчивую и дешевую электроэнергию круглый год.

Созданный в Китае солнечный щит изготавливался по частям на заводе в испанском Монтемайоре силами инженеров фирмы Refractaris — гигантская конструкция стала образцом для подражания для многих аналогичных компаний.

«Сегодня стало привычным то, что китайские компании производят продукцию для остального мира, однако наши технологии привели нас к обратному. Мы использовали собственную технологию и изготовили щит на наших предприятиях в Монтемайоре. В Китай щит доставили по железной дороге», — говорит глава фирмы Refractaris.

Проект в Тибете был выполнен в рекордно короткие сроки, поскольку метеорологические условия местности не оставляли времени для маневров.

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