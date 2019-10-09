В морском порту Азов будет построен крупный зерновой терминал

Сегодня, 9 октября, в Москве в рамках Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень-2019» на донском стенде подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между правительством Ростовской области, ПАО Сбербанк России и ООО «Азовский морской терминал». Стороны займутся реализацией инвестиционного проекта по строительству зернового терминала в морском порту Азов.

Документ подписали первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров, генеральный директор ООО «Азовский морской терминал» Юрий Курилов и старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов.

«Суть проекта в создании многопрофильного перевалочного комплекса зерновых культур и генеральных грузов «Зерновой терминал в морском порту Азов» пропускной способностью от 1,5 млн тонн в год с возможным увеличением до 2 млн тонн в год», - рассказал Виктор Гончаров.

Планируемый объем инвестиций в строительство терминала составит почти 2,6 млрд рублей. Выход на проектную мощность нового объекта планируется в 2024 году. В результате реализации проекта будет создано 150 новых рабочих мест».

Основная деятельность проектируемого объекта – перевалка зерновых культур и генеральных грузов с автомобильного транспорта на морской.

«В рамках реализации проекта мы планируем увеличить глубину причалов до 4-5 метров, что позволит заходить в порт не только речным, но и морским судам, - сообщил генеральный директор ООО «Азовский морской терминал» Юрий Курилов. Проектом предусмотрены прием и обработка судов вместительностью до 5 тысяч тонн».

Финансирование планируется осуществлять за счет собственного капитала инициатора проекта и привлечения банковского кредита.

«Наше трехстороннее сотрудничество поможет быстро и качественно реализовать значимый для Ростовской области инвестиционный проект, в котором Сбербанк будет обеспечивать комплексную поддержку по предоставляемым продуктам и услугам и осуществлять действия, направленные на повышение эффективности и качества обслуживания», - отметил старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов.

donland.ru