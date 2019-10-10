На базе АЦ при правительстве создан центр компетенций по цифровому госуправлению

На базе Аналитического центра (АЦ) при Правительстве Российской Федерации создан центр компетенций по цифровому государственному управлению национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Об этом сообщил замглавы Минкомсвязи России Максим Паршин на заседании рабочей группы по цифровому госуправлению АНО «Цифровая экономика».

Соответствующее решение принято наблюдательным советом АНО «Цифровая экономика». Рководителем центра компетенций стал замруководителя АЦ при Правительстве РФ Михаил Прядильников.

«Центр компетенций должен занять важное место в системе управления национальной программой "Цифровая экономика". Он необходим для организации работы над суперсервисами и сопровождения других направлений федерального проекта "Цифровое государственное управление"», — пояснил Максим Паршин.

Центр компетенций будет осуществлять экспертное и аналитическое сопровождение федерального проекта по четырем направлениям: цифровая трансформация государственных (муниципальных) услуг и сервисов, цифровая трансформация государственной (муниципальной) службы; создание сквозной цифровой инфраструктуры и платформ; обеспечение цифровой трансформации государственного управления.

«Основная наша задача — быть платформой для бизнеса, экспертов, чье мнение учитывалось бы при реализации федерального проекта "Цифровое государственное управление"», – пояснил Михаил Прядильников.

Центр компетенций также запустит экспертные группы по различным направлениям федпроекта, которые позволят сформировать позицию бизнеса по ключевым направлениям федерального проекта. 22 октября планируется провести первое заседание экспертной группы по образовательным услугам.