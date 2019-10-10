В Китае началось строительство ВЭС мощностью 6 ГВт

Государственная энергетическая инвестиционная корпорация Китая (State Power Investment Corporation, SPIC) приступила к реализации проекта строительства ВЭС Уланчаб (Ulanqab) мощностью 6 ГВт в регионе Внутренняя Монголия на севере страны.

SPIC анонсировал проект строительства ВЭС Уланчаб в январе 2019 г. Проект был одобрен Комиссией по городскому развитию и реформам Уланчаба. В апреле 2019 г. SPIC по итогам тендера выбрала пять китайских компаний для поставки ветровых турбин для ВЭС. Компания Shanghai Electric поставит турбины суммарной мощностью 1,4 ГВт, компания Goldwind – 1,3 ГВт, Ming Yang – 1,3 ГВт, Dongfang – 1,1 ГВт и CSIC Haizhuang – 900 МВт. Примечательно, что западные производители энергетического оборудования – компании GE, Siemens и Vestas, которые также подавали заявки, по итогам тендера не были отобраны. Ожидается, что ВЭС Уланчаб будет полностью готова к зимним Олимпийским играм в Пекине в 2022 г. и сможет вырабатывать около 20 ТВт*ч электроэнергии в год для потребителей в регионе Пекин – Тяньцзинь3 – Хэбэй4 (Beijing – Tianjin – Hebei).

Стоимость проекта строительства ВЭС Уланчаб составляет $ 6,5 млрд. Проект является первым проектом в области ветровой энергетики в Китае, разрабатываемым без привлечения государственных субсидий. Стимулирование проекта со стороны государства осуществляется в виде предоставления 20-летнего соглашения о закупках электроэнергии (power purshase agreement) и гарантированного присоединения к электрической сети.

Информационно-аналитический ресурс Global Transmission