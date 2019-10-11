9 октября Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" посетил Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский совместно с заместителем Председателя — председателем комитета по экономической политике Сергеем Потемкиным, депутатом областного Совета, членом комитета по экономической политике Владимиром Пукаевым, а также представителями фондов по поддержке предпринимательского сообщества и директорами предприятий в ходе реализации регионального проекта «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства».

В рамках выезда депутаты облсовета посетили действующие рабочие площадки, расположенные на территории индустриального парка «Орёл».

Генеральный директор завода Сергей Кутенев показал гостям производство. В ходе беседы он подчеркнул, что совокупная стоимость активов группы компаний превышает 1 млрд руб., а консолидированная выручка по МСФО за 2019 год может составить более 4 млрд.рублей.

В ходе пленарного заседания были подведены итоги визита в индустриальный парк «Орёл». Участники встречи обсудили перспективы развития индустриального парка и вопросы налогообложения, а также новую транспортную схему, которую предлагается ввести на территории города Орла и Орловского района, в связи с ней спикеру регионального парламента были переданы коллективные обращения.

В завершении заседания генеральный директор КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" Сергей Николаевич Кутенев был награжден медалью Орловского областного Совета народных депутатов «25 лет Орловскому областному Совету народных депутатов — за вклад в развитие законодательства Орловской области». Также Сергею Николаевичу был вручен партийный билет ОРО ВПП «Единая Россия».

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