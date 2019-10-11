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Производство

Двойная награда: ГК "Москабельмет" лидер по производительности труда

Двойная награда: ГК Москабельмет лидер по производительности труда

11 октября 2019, 09:00
Рубрика: Производство
Метки: МОСКАБЕЛЬМЕТ, МОСКАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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10 октября для ГК «Москабельмет» стало настоящей победной датой. Сразу два предприятия признаны лучшими среди участников всероссийской премии: «Производительность труда: Лидеры промышленности России-2019»!

ООО «Москабель–Обмоточные провода» победило в номинации: «ТОП-30: Лидеры по производительности труда в электротехнической промышленности России – 2019», а ООО «Завод Москабель» заняло второе место.

Премия организована Федеральным центром компетенций в сфере производительности труда, который учрежден Министерством экономического развития Российской Федерации и Обществом с ограниченной ответственностью «ВЭБ Инжиниринг». Для участия в премии организаторами было изучено более чем 5000 предприятий из различных регионов страны, так что конкуренция была впечатляющая. Как и цифры, с которыми мы подошли к победе. Производительность труда на ООО «Москабель–Обмоточные провода» – 16,31 млн руб./чел. в год, за год ее прирост составил 25 %. Производительность труда на ООО «Завод Москабель» – 13,67 млн руб./чел. в год. И здесь прирост еще выше, чем у победителя, – 34 %!

Что помогает нам прийти к таким показателям, рассказывает Павел Моряков, генеральный директор ГК «Москабельмет»:

«Создание эффективного производства – ключевая задача каждого руководителя. Вектор, направленный на рост производительности труда, был нами взят в 2016 году, и на момент 2019-го на базе «Завода Москабель» реализуется стратегия, нацеленная на автоматизацию производственных процессов. Например, при производстве все кабельные полуфабрикаты у нас движутся с использованием штрихкодов. Это первый момент применения инноваций, которые позволяют увеличивать производительность труда. Второй момент – управление складом с использованием штрихкодов, кото- рые отображаются на планшетах. Это касается как готовой продукции, так и материалов. Вся выдача идет по штрихкодам, что существенно ускоряет процессы планирования и отслеживания, если мы говорим о производстве, а также о проведении инвентаризации. Движение к цифровизации производственных процессов – это не только важное, но и абсолютно необходимое направление в успешном развитии современных предприятий. В 2020 году мы планируем запрыгнуть на первую большую ступень пути к цифровизации и новой эре Digital Newby».

Подробности – в официальном журнале премии с  итоговым обзором.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ГК "Москабельмет"

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