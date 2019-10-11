Евросоюз выделяет € 530 млн на реализацию проекта HVDC-соединения Ирландия – Франция

Еврокомиссия выделила € 530 млн на реализацию проекта сооружения HVDC-соединения между Ирландией и Францией – Celtic Interconnector.

В июне 2019 г. разработчики Celtic Interconnector – системные операторы Ирландии EirGrid и Франции Réseau de Transport d’Electricité (RTE) – подали заявку в Еврокомиссию на финансирование проекта в соответствии с Энергетической программой ЕС на 2019 г., реализуемой в рамках европейского механизма трансграничного инфраструктурного сотрудничества (Connecting Europe Facility, CEF)*. Проект сооружения Celtic Interconnector включен в европейский Список проектов общего интереса (Project of Common Interest, PCI).

Строительство Celtic Interconnector, который станет первым электрическим соединением между энергосистемами Ирландии и Континентальной Европы, оценивается в € 1 млрд. Пропускная способность соединения напряжением ±320 кВ и протяженностью 575 км (из которых 500 км будет проложено под водой) составит 700 МВт. Соединение, которое планируется ввести в эксплуатацию в 2026 г., сможет обеспечить электроснабжение 450 тыс. домохозяйств.

Проект Celtic Interconnector является ключевой составляющей стратегии EirGrid по модернизации энергосистемы Ирландии, по результатам которой в ближайшие годы страна планирует выйти на новый уровень использования ВИЭ в энергосистеме и совершить переход к безуглеродной энергетике. Кроме того, ЕС одобрил финансирование в размере € 20 млн для проведения исследований по проекту накопителя энергии на основе сжатого воздуха в Зуидвендинге (Нидерланды) и проекту 1 ГВт трансграничного HVDC-соединения между Антверпеном (Бельгия) и Кемсли (Великобритания).

Официальный сайт Eirgrid

* CEF – механизм финансирования развития европейской транспортной, энергетической и телекоммуникационной инфраструктур на 2014-2020 гг.