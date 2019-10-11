Текущую ситуацию и перспективы рынка проката цветных металлов 17-18 октября обсудят его участники

Меньше недели осталось до 8-ой Общероссийской конференции «Медь, латунь, бронза: тенденции производства и потребления». Так, 17-18 октября в столице соберутся участники рынка проката цветных металлов, которые обсудят текущую ситуацию, прогнозы и перспективы рынка, а также заслушают доклады руководителей и специалистов ведущих компаний - производителей и поставщиков продукции из меди и ее сплавов, металлоторговых организации.
Среди выступающих:
- Суслов Олег Александрович, заместитель генерального директор по производству Акрон Холдинга с докладом «Стратегия развития Акрон Холдинга по производству и сбыту проката цветных металлов»
- Вира Денис Юрьевич, коммерческий директор компании Новые технологии цветной металлургии с докладом «НТЦМ на рынке производителей медьсодержащей продукции»
- Тушков Сергей Леонидович, руководитель проектов Мценского завода ОЦМ с докладом «Перспективы развития цветной металлургии в РФ в ближайшие 1-2 года»
- Райков Юрий Николаевич, генеральный директор Института Цветметобработка с докладом «Производство медьсодержащей продукции в России: основные тенденции»
- Халиков Айрат Рифович, директор Центра экономического прогнозирования Газпромбанка с докладом «Мировой рынок меди: итоги первого полугодия т.г., тренды второго полугодия 2019 г.»
- Буниц Сергей Иванович, акционер компании Галактика с докладом «Основные направления развития участников спотового рынка проката медно-латунной группы»
- Петров Игорь Михайлович, генеральный директор Исследовательской группы «Инфомайн» с докладом «Обзор основных торговых потоков медного проката в мире»
- Березкин Александр Борисович, генеральный директор компании Лист с докладом «Рынок медного, латунного и бронзового проката в СЗФО и ЦФО. Основные тенденции и проблемы его развития»
- Русанов Сергей Витольдович, генеральный директор компании Промэко с докладом «Основные направления развития организации поставок конечным потребителям проката цветных металлов»
- Власенко Марина Юрьевна, директор компании Актимиста с докладом «Совершенствование организации участия в тендерах по поставкам цветных металлов»
- Эйвазова Людмила Гавриловна, Председатель Технического комитета 106 «Цветметпрокат» с докладом «Совершенствование технического регулирования проката цветных металлов. Новые ГОСТы и технические условия»
- Дюженков Александр Витальевич, генеральный директор компании ЗиО-Мет с докладом «ЗиО-Мет: от металлотрейдинга к производству. Первые шаги»
- Логинов Владимир Эдуардович, Коммерческий директор компании Элкат с докладом «Вторичная медь в производстве кабеля и провода: технологические и налоговые аспекты»
И другие спикеры, ознакомиться с которыми можно в программе конференции
18 октября состоится посещение складских и производственных комплексов компаний ОАО "Металлсервис" и Новые Технологии Цветной Металлургии.
"Металлоснабжение и сбыт"