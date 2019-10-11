Текущую ситуацию и перспективы рынка проката цветных металлов 17-18 октября обсудят его участники

Меньше недели осталось до 8-ой Общероссийской конференции «Медь, латунь, бронза: тенденции производства и потребления». Так, 17-18 октября в столице соберутся участники рынка проката цветных металлов, которые обсудят текущую ситуацию, прогнозы и перспективы рынка, а также заслушают доклады руководителей и специалистов ведущих компаний - производителей и поставщиков продукции из меди и ее сплавов, металлоторговых организации.

Среди выступающих:

Суслов Олег Александрович , заместитель генерального директор по производству Акрон Холдинг а с докладом «Стратегия развития Акрон Холдинга по производству и сбыту проката цветных металлов»

, заместитель генерального директор по производству а с докладом «Стратегия развития Акрон Холдинга по производству и сбыту проката цветных металлов» Вира Денис Юрьевич , коммерческий директор компании Новые технологии цветной металлургии с докладом «НТЦМ на рынке производителей медьсодержащей продукции»

, коммерческий директор компании с докладом «НТЦМ на рынке производителей медьсодержащей продукции» Тушков Сергей Леонидович , руководитель проектов Мценского завода ОЦМ с докладом «Перспективы развития цветной металлургии в РФ в ближайшие 1-2 года»

, руководитель проектов с докладом «Перспективы развития цветной металлургии в РФ в ближайшие 1-2 года» Райков Юрий Николаевич , генеральный директор Института Цветметобработка с докладом «Производство медьсодержащей продукции в России: основные тенденции»

, генеральный директор с докладом «Производство медьсодержащей продукции в России: основные тенденции» Халиков Айрат Рифович , директор Центра экономического прогнозирования Газпромбанк а с докладом «Мировой рынок меди: итоги первого полугодия т.г., тренды второго полугодия 2019 г.»

, директор Центра экономического прогнозирования а с докладом «Мировой рынок меди: итоги первого полугодия т.г., тренды второго полугодия 2019 г.» Буниц Сергей Иванович , акционер компании Галактика с докладом «Основные направления развития участников спотового рынка проката медно-латунной группы»

, акционер компании с докладом «Основные направления развития участников спотового рынка проката медно-латунной группы» Петров Игорь Михайлович , генеральный директор Исследовательской группы «Инфомайн» с докладом «Обзор основных торговых потоков медного проката в мире»

, генеральный директор с докладом «Обзор основных торговых потоков медного проката в мире» Березкин Александр Борисович , генеральный директор компании Лист с докладом «Рынок медного, латунного и бронзового проката в СЗФО и ЦФО. Основные тенденции и проблемы его развития»

, генеральный директор компании с докладом «Рынок медного, латунного и бронзового проката в СЗФО и ЦФО. Основные тенденции и проблемы его развития» Русанов Сергей Витольдович , генеральный директор компании Промэко с докладом «Основные направления развития организации поставок конечным потребителям проката цветных металлов»

, генеральный директор компании с докладом «Основные направления развития организации поставок конечным потребителям проката цветных металлов» Власенко Марина Юрьевна , директор компании Актимиста с докладом «Совершенствование организации участия в тендерах по поставкам цветных металлов»

, директор компании с докладом «Совершенствование организации участия в тендерах по поставкам цветных металлов» Эйвазова Людмила Гавриловна , Председатель Технического комитета 106 «Цветметпрокат» с докладом «Совершенствование технического регулирования проката цветных металлов. Новые ГОСТы и технические условия»

, Председатель с докладом «Совершенствование технического регулирования проката цветных металлов. Новые ГОСТы и технические условия» Дюженков Александр Витальевич , генеральный директор компании ЗиО-Мет с докладом «ЗиО-Мет: от металлотрейдинга к производству. Первые шаги»

, генеральный директор компании с докладом «ЗиО-Мет: от металлотрейдинга к производству. Первые шаги» Логинов Владимир Эдуардович, Коммерческий директор компании Элкат с докладом «Вторичная медь в производстве кабеля и провода: технологические и налоговые аспекты»

И другие спикеры, ознакомиться с которыми можно в программе конференции

18 октября состоится посещение складских и производственных комплексов компаний ОАО "Металлсервис" и Новые Технологии Цветной Металлургии.

"Металлоснабжение и сбыт"