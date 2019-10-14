Правительство ФРГ ожидает двадцатикратного роста мощностей систем накопления энергии к 2030 году

Правительство Германии ежедневно отвечает на несколько парламентских запросов по тем или иным темам. Наше внимание привлёк ответ на «небольшой запрос» (нем. kleine Anfrage — такая форма принята в немецкой парламентской деятельности) фракции СвДП (нём. FDP) «О будущей роли систем накопления электроэнергии в энергетическом переходе».

Любопытно, правительство в своём ответе признаёт, что оно «в настоящее время не осведомлено о состоянии и развитии общей мощности и емкости всех имеющихся в Германии систем хранения электроэнергии». То есть, несмотря на «немецкий порядок», статистический учёт в данном секторе пока в полной мере не поставлен.

Ссылаясь на мониторинг СНЭ Рейнско-Вестфальского технического университета г. Ахена (RWTH), федеральное правительство оценивает установленную мощность домашних накопителей в 420 мегаватт (ёмкость: 935 МВт*ч) по состоянию на конец 2018 года. Кроме того, оно приводит данные регулятора — Федерального сетевого агентства (Bundesnetzagentur) — в соответствии с которыми в стране установлено 115 МВт крупных накопителей, единичная мощность которых превышает 10 МВт. Также приводится оценка Федеральной ассоциации систем накопления энергии, согласно которой по состоянию на текущий год в стране действуют большие СНЭ общей мощностью 380 мегаватт. Разница в оценках объясняется недостаточно актуальными данными Агентства, и учетом Ассоциацией накопителей мощностью менее 10 МВт. «Федеральное сетевое агентство в настоящее время работает над созданием регистра основных данных рынка», — говорится в ответе. «Поскольку база данных в настоящее время еще не полностью доделана, её пока нельзя использовать для определения общей мощности всех СНЭ в Германии».

Что касается перспектив сектора, федеральное правительство ссылается на План развития сетей (Nertzentwicklungsplan) Федерального сетевого агентства на период 2019–2030. В зависимости от сценария, к 2030 году установленная мощность домашних систем хранения энергии составит 6,5–10,1 ГВт, а больших промышленных накопителей 1,5–2,4 ГВт. Во всех сценариях мощности ГАЭС составят 11,6 ГВт (почти в два раза больше, чем установлено сегодня). Кроме того, мощности водородных систем Power-to-Gas могут составить от одного до трёх гигаватт.

«Федеральное правительство предполагает, что мощности и ёмкость СНЭ будут продолжать расти», — говорится в ответе.

Как мы видим, на сегодняшний день упор в развитии систем накопления энергии в Германии делается на небольшие домашние накопители «за счётчиком». При этом уже реализуются проекты по объединению этих небольших разрозненных мощностей в виртуальные электростанции.

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