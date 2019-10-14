Строительство ВЛ 400 кВ в Румынии на 55% будет профинансировано из средств, выделяемых ЕС

Системный оператор Румынии Transelectrica подписал договор о предоставлении безвозвратной ссуды в размере € 33,43 млн на реализацию проекта двухцепной ВЛ 400 кВ Гутина – Смардан (Gutinaș – Smârdan). Договор подписан с румынским Министерством Европейских фондов (Romanian Ministry of European Funds), созданным для привлечения в страну выделяемого ЕС финансирования на развитие сетевой инфраструктуры.

ВЛ 400 кВ Гутина – Смардан протяженностью 140 км (из которых 2 км – подземная КЛ) является частью проекта Черноморского энергетического коридора (Black Sea Corridor)*, входящего в Список проектов общего интереса ЕС. Целью строительства ВЛ Гутина – Смардан является укрепление национальной энергосистемы и повышение надежности электроснабжения за счет увеличения пропускной способности передающей сети в регионе до 3,2 ГВт к 2023 г. (2,2 ГВт в 2013 г.). Кроме того, реализация проекта будет способствовать интеграции в национальную энергосистему ВИЭ-генерации, расположенной в регионе Добруджа (Dobruja).

На европейском уровне строительство ВЛ 400 кВ Гутина – Смардан обеспечит консолидацию передающей сети вдоль побережья Черного моря (Украина, Румыния и Болгария) и Центральной и Юго-Восточной Европы. Ссуда, выделяемая Министерством Европейских фондов, составляет 55% от общей стоимости проекта, которая равняется € 56,8 млн. Остальные 45% Transelectrica профинансирует из собственных средств. ВЛ 400 кВ Гутина – Смардан планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2022 г.

Информационно-аналитический ресурс Global Transmission

* Проект Черноморского энергетического коридора предусматривает сооружение двухцепной ВЛ 400 кВ Чернаводэ - Сталпу (Cernavoda - Stalpu), двухцепной ВЛ 400 кВ Гутина - Смардан (Gutinas - Smardan) и ВЛ 400 кВ Сучава - Гадалин (Suceava - Gadalin), в Румынии, а также ВЛ 400 кВ Добруджа - Бургас (Dobrujda-Burgas) в Болгарии. Реализация проекта обеспечит возможность передачи электроэнергии с западного побережья Черного моря в центры ее потребления и хранения в Центральной и Юго-Восточной Европе.