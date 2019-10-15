Филиал "Россети Северо-Запада" в Республике Коми добавил мощности предприятию по производству пиломатериалов в Усть-Куломском районе

Специалисты филиала компании «Россети Северо-Запад» в Республике Коми завершили работы по увеличению максимальной мощности на 1 МВт для промышленного предприятия по производству пиломатериалов ООО «КомиИнвестПром» в Усть-Куломском районе в рамках исполнения договора об осуществлении технологического присоединения. Для этого энергетики заменили три трансформатора тока на подстанции 110 кВ Усть-Кулом.

Предприятие по производству пиломатериалов было создано в 2017 году, и через год начало выпускать первую продукцию. В конце 2018 г. были установлены сушильные комплексы мощностью 360 м3 – единовременной загрузки. В перспективе планируется ввод второй линии лесопиления Linck – это позволит увеличить объем выпуска пиломатериала до 120 тыс. м3 в год.

Наращивание объемов производства создаст дополнительные рабочие места, увеличит поступления в бюджет, и даст толчок развитию промышленности республики. Проект по созданию лесопильно-деревообрабатывающего производства в Усть-Куломе включен в федеральный перечень приоритетных инвестпроектов в области освоения лесов.