Московская корпорация "Экополис" вложит почти 6 млрд рублей в переработку печатных плат в орловской ТОСЭР

Орловские власти подписали инвестиционное соглашение с резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Мценск» ООО «НПО Аурус», которое намерено вложить 5,8 млрд рублей в проект по созданию производственного комплекса по переработке печатных плат. Об этом сообщили в облправительстве.

Там пояснили, что завод мощностью 12 тыс. тонн в год разместится на площади 7,8 га. Производительность первой очереди составит свыше 6 тыс. тонн медного катода и драгметаллов в год. Предполагается, что на новом предприятии будет создано порядка 300 новых рабочих мест. О сроках реализации проекта на данный момент информации нет.

По данным Kartoteka.ru, ООО «НПО Аурус» полностью подконтрольно московскому инвестору АО «Корп Экополис», которое занимается переработкой и утилизацией электронного и электрического оборудования.

Также власти подписали соглашение с первым заявившимся в ТОСЭР резидентом ООО «Завод профессионального оборудования», которое инвестирует 780 млн рублей в производство оконной и дверной фурнитуры для систем из ПВХ. Отметим, что первоначально стоимость проекта оценивалась в сумму 470 млн рублей. Производство разместится на площадке в 18 тыс. кв. м. На данный момент определен полный комплект оборудования, разработана система фурнитуры, рабочие схемы, спецификации для монтажа.

Помимо этого, соглашение подписано с ООО «Корпорация квазар», которое организует производство по нанесению полимерных покрытий на рулонный прокат стоимостью 25 млн рублей. На данный момент оборудование находится в состоянии пусконаладки, установлены мощности, произведены первые партии продукции. На предприятии будет создано 76 рабочих мест.

Напомним, в апреле этого года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего социально-экономического развития «Мценск». Власти надеются, что создание территории опережающего развития позволит к 2028 году не только привлечь 5 млрд рублей инвестиций и создать 1 тыс. рабочих мест, но и диверсифицировать экономику города, снизить зависимость от градообразующих предприятий АО «Мценский завод коммунального машиностроения» и ОАО «Мценский литейный завод».

ООО «НПО Аурус» зарегистрировано в Мценске в 2017 году. По данным Kartoteka.ru, уставный капитал составляет 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности – производство драгоценных металлов. Управляющая компания – московское АО «Корп Экополис». В 2018 году компания сработала с нулевой выручкой, чистый убыток составил 66,03 млн рублей.

abireg.ru