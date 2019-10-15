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Мероприятия

На "ЭМ-КАБЕЛЕ" прошло обучение по оказанию первой медицинской помощи

На ЭМ-КАБЕЛЕ прошло обучение по оказанию первой медицинской помощи

15 октября 2019, 10:00
Рубрика: Мероприятия
Метки: ЭМ-КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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ЭМ-КАБЕЛЬ

Важность знаний и умений по оказанию первой помощи очень велика. Зачастую в первые минуты после инцидента решается судьба пострадавшего человека. Многие из нас, как правило, говорят: «Зачем нам это знать? Есть врачи и скорая помощь».

Знания и навыки жить не мешают, а пригодиться могут в любой момент.

ООО «Центр охраны труда», г .Саранск, провело обучение руководителей и специалистов ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» по программе «Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве».

Сотрудники предприятия с интересом прослушали познавательные и интересные лекции заместителя главного врача Станции скорой медицинской помощи К.А. Свешникова. В ходе обучения, на конкретных примерах, с наглядной видеопрезентацией было подробно рассмотрено и показано, как правильно оказать первую помощь пострадавшим на производстве, а также в общественных местах.

Сотрудники предприятия задавали вопросы и участвовали в дискуссии. Ни один заданный вопрос не остался без внимания.

Искренне благодарим «Центр охраны труда» и лично Константина Свешникова за познавательные и содержательные мастер-класс и презентацию!

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"

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