рис. 1 рис. 2 рис. 3

Рынок кабельных полимеров находится под пристальным вниманием отраслевого сообщества. Множество вопросов и претензий к производителям материалов приобретают форму первых попыток контроля со стороны потребителей. Статистические данные, которые проивдятся в докладах и выводы, которые представляются на суд специалистов буквально "кричат", что «все плохо». Особенно часто упоминаются российсикие ПВХ-пластикаты. Ждет ли этот сектор предрекаемое забвение в ближайшее время? В чем заключаются основные различия европейского производства и российского? Где кроются основные упущения отечественных производителей, потребителей, стандартизаторов?



Разбираемся в теме более подробно вместе с Олегом Константиновичем Барашковым, к.т.н., автором многочисленных статей, свидетельств и патентов, техническим директором завода «Вестпласт». Эксклюзивно на RusCable.Ru опубликована новая статья «О некоторых характерных особенностях российского рынка ПВХ-пластикатов».

Из статьи:

Бытующее в последние годы представление о закате кабельных ПВХ-пластикатов имеет весьма отдаленное отношение к действительности (рис. 1). Как видно из представленных на рисунке данных, доля ПВХ-пластиката в общемировом потреблении кабельных полимеров составляет 55%. Данные взяты из традиционного годового обзора фирмы AMI Consulting на ежегодной конференции Cables 2019, прошедшей в марте 2019 года в Кёльне. Единственным классом компаундов, рост доли которого должен приниматься во внимание - это безгалогенные композиции (LS, HF). На рис. 2 показана доля европейского рынка в общемировом. Из рис. 2 видно, что доля европейского потребления LS и HF заметно превышает 17%, т.е. долю Европы в общемировом потреблении кабельных полимеров.

Поскольку российский рынок кабельных полимеров в плане разнообразия ассортимента отстает от среднемирового и европейского, то производители ПВХ-пластикатов в России, могут быть, по крайней мере в ближайшей перспективе, спокойными за сохранение позиций. Перейдем теперь, в согласии с заявленной темой, к российскому рынку. Характерной особенностью российского рынка ПВХ-пластиката на протяжении многих лет является его самодостаточность, можно даже сказать изолированность (рис. 3).